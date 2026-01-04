Após conquista da MLS, Messi traça novo objetivo para 2026

Após conquistar a MLS de 2025 e ser eleito o melhor jogador do torneio, Lionel Messi e o Inter Miami têm um novo objetivo para a temporada de 2026: a Copa dos Campeões da Concacaf. Sob a liderança do craque campeão do mundo e Javier Mascherano no comando, a equipe buscará a conquista da competição de clubes mais prestigiada da região.

A Copa dos Campeões da Concacaf começará no início de fevereiro, e os duelos já foram definidos. O Inter Miami, no entanto, só entrará em campo nas oitavas de final - ainda sem data definida. A equipe aguarda quem vai avançar do duelo entre Nashville e Ottawa, que será disputado no dia 17 de fevereiro.

Chaveamento da Copa dos Campeões da Concacaf (Foto: Reprodução)

O ano será de desafios a Messi e companhia. Além de ter como objetivo a conquista do torneio da Concacaf após ter sofrido uma dolorosa eliminação no ano passado, o clube ainda precisa defender o título da MLS.

A equipe, no entanto, não terá presenças importantes na busca pelos objetivos da temporada. Sergio Busquets e Jordi Alba anunciaram a aposentadoria e penduraram as chuteiras após o fim da última temporada. Em contrapartida, o Inter Miami poderá contar com Rodrigo De Paul e Luis Suárez, que possuem a experiência e a liderança necessárias para guiar o Inter Miami ao lado de Messi.

Preparação para a Copa dos Campeões da Concacaf

Por ter definido o objetivo a conquista do troféu do torneio da Concacaf, Messi e o Inter Miami precisarão de uma pré-temporada rigorosa em janeiro, já que a temporada da MLS começa em meados de fevereiro.

A partir do início da temporada na liga norte-americana, o elenco terá aproximadamente duas semanas e meia para atingir o auge da forma física para as oitavas de final da Liga dos Campeões da Concacaf, quando sua participação começa.

Inter Miami em competições internacionais

O Inter Miami já conquistou tecnicamente seu primeiro título internacional, tendo triunfado na Copa das Ligas de 2023 com Messi no comando, pouco depois da chegada do camisa 10 aos Estados Unidos. No entanto, a principal diferença é que na competição da Concacaf, ao contrário de antes, só enfrentava clube mexicanos. Desta vez, o elenco terá a oportunidade de competir contra equipes de outros países.