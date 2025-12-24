Lionel Messi viveu um ano mágico, brilhou com a camisa do Inter Miami e coroou 2025 com um inédito título na carreira. O camisa 10 fez sua melhor temporada desde que havia chegado nos Estados Unidos, foi eleito o MVP da Major League Soccer (MLS) após ter marcado 35 gols e ter contribuído com 23 assistências na competição e ergueu o troféu da competição no último dia 6 de dezembro.

Além da MLS, Messi também se destacou no Mundial de Clubes e esteve próximo da conquista da Copa dos Campeões da Concacaf. Com a Argentina, o craque cumpriu com a missão de levar a Albiceleste para a Copa do Mundo e com a 1ª colocação nas Eliminatórias da Conmebol.

Messi sofre no início, mas encerra ano em alta com Inter Miami

Em fevereiro, Messi iniciou a temporada na Copa dos Campeões da Concacaf, levou o Inter Miami até a semifinal, mas foi eliminado para o Vancouver Whitecaps. Embora tenha sido destaque, o camisa 10 não foi capaz de levar sua equipe a final para sonhar com uma vaga no Intercontinental de Clubes.

Concomitantemente, Messi iniciava sua 3ª campanha na MLS e se destacava com três gols e duas assistências nos quatro primeiros jogos disputados. No entanto, o Inter Miami tinha como uma das prioridades o Mundial de Clubes em casa.

Sem grandes expectativas na fase de grupos do torneio, Messi marcou a diferença ao fazer o gol da vitória do Inter Miami sobre o Porto e ser o principal destaque da equipe na classificação às oitavas de final. No entanto, o clube dos Estados Unidos sofreu uma dura derrota por 4 a 0 para o PSG e foi eliminado do Mundial.

Camisa 10 voa após Mundial de Clubes e lidera Inter Miami na MLS

Com o fim do Mundial de Clubes, Messi liderou o Inter Miami na MLS e emplacou quatro de cinco jogos com dois gols marcados por partida. Enquanto brilhava nos Estados Unidos, o camisa 10 também levou seu time à final da Leagues Cup, embora tenha sido derrotado novamente de forma frustrante na decisão para o Seattle Sounders.

Com apenas uma competição pela frente de setembro em diante, Messi conduziu o Inter Miami aos playoffs tendo feito 10 gols e dado oito assistências nos últimos nove jogos da temporada regular. No mata-mata, o craque participou de gols em todos os jogos decisivos e deu duas assistências na final contra o Vancouver Whitecaps para vingar seu clube pela derrota na Copa dos Campeões da Concacaf.

Messi com o troféu de MVP da MLS em 2025 (Foto: Megan Briggs/AFP)

Sonho com Copa do Mundo e proximidade de marca especial

Além de ter feito uma grande temporada com o Inter Miami, Messi encerrou o ano de 2025 de forma especial com a camisa da Argentina. No último jogo realizado em seu país, o camisa 10 marcou dois gols na vitória por 3 a 0 sobre a Venezuela, pelas Eliminatórias.

Em novembro, o camisa 10 também foi ovacionado em um amistoso realizado contra Angola, em Luanda, e balançou as redes pela primeira vez em sua vida no continente africano. No fim do ano, Messi chegou a marca de 896 gols e se aproxima dos 900, que ficará para 2026.

Nas últimas semanas, o argentino ainda participou de uma homenagem na Índia, onde teve uma estátua de mais de 20 metros erguida em sua homenagem. O ano de 2025 marcou novas primeiras vezes para um jogador de 38 anos, mas que foi fechado com chave e medalha de ouro.

