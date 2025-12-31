Torcedores do Flamengo provocam Messi após conquista de Arrascaeta
Uruguaio venceu o prêmio Rei da América
- Matéria
- Mais Notícias
O meia Arrascaeta, do Flamengo, venceu na manhã desta quarta-feira (31), a 40ª edição do Rei da América, tradicional premiação do jornal El País. O uruguaio superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), que também disputavam a categoria. Diante do resultado, torcedores aproveitaram o momento para provocar o camisa 10 da Seleção da Argentina.
Adeus e obrigado, 2025: torcedores do Flamengo elegem melhores do ano em três categorias
Flamengo
Jornal europeu destaca poder do Flamengo no mercado: ‘Outro planeta’
Fora de Campo
Palmeiras? Flamengo? Veja quem mais perdeu valor no Campeonato Brasileiro
Lance! Biz
➡️ Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha momento romântico com Gabigol
A reação foi diversa. Alguns fãs do meia uruguaio se surpreenderam com a conquista da premiação, pois entediam que a vitória de Lionel Messi já era uma carta marcada. Por outro lado, alguns torcedores também se manifestaram sobre a justiça do título ter ido para Arrascaeta Veja abaixo:
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Arrascaeta em 2025 🤴
Presença constante na disputa pela premiação — terceiro colocado em 2019, quinto em 2021 e vice em 2022 —, o meia-atacante rubro-negro viveu a temporada mais artilheira da carreira, fator que o credencia como campeão. Ao todo, somou 25 gols e 20 assistências pelo Flamengo, números decisivos para as conquistas do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e de dois dos três títulos disputados na Copa Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger, além de terminar como artilheiro da equipe no ano. Todas as glórias coletivas sob o comando de Filipe Luís no Flamengo também coroado na premiação, tiveram um toque de Arrascaeta.
Reis da América 📜
2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)
2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)
2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)
2022 – Pedro – Flamengo (BRA)
2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)
2020 – Marinho – Santos (BRA)
2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)
2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)
2017 – Luan – Grêmio (BRA)
2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)
2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)
2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)
2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)
2012 – Neymar – Santos (BRA)
2011 – Neymar – Santos (BRA)
2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)
2009 – Verón – Estudiantes (ARG)
2008 – Verón – Estudiantes (ARG)
2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)
2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)
2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)
2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)
2002 – Cardozo – Toluca (MEX)
2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)
2000 – Romário – Vasco (BRA)
1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)
1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)
1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)
1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)
1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1994 – Cafu – São Paulo (BRA)
1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)
1992 – Raí – São Paulo (BRA)
1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)
1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)
1989 – Bebeto – Vasco (BRA)
1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)
1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)
1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)
1985 – Romerito – Fluminense (BRA)
1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)
1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)
1982 – Zico – Flamengo (BRA)
1981 – Zico – Flamengo (BRA)
1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)
1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)
1977 – Zico – Flamengo (BRA)
1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)
1973 – Pelé – Santos (BRA)
1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)
1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias