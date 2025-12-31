Torcedores do Flamengo provocam Messi após conquista de Arrascaeta

O meia Arrascaeta, do Flamengo, venceu na manhã desta quarta-feira (31), a 40ª edição do Rei da América, tradicional premiação do jornal El País. O uruguaio superou Lionel Messi (Inter Miami) e Adrián Martínez (Racing), que também disputavam a categoria. Diante do resultado, torcedores aproveitaram o momento para provocar o camisa 10 da Seleção da Argentina.

continua após a publicidade

➡️ Rafaella Santos, irmã de Neymar, compartilha momento romântico com Gabigol

A reação foi diversa. Alguns fãs do meia uruguaio se surpreenderam com a conquista da premiação, pois entediam que a vitória de Lionel Messi já era uma carta marcada. Por outro lado, alguns torcedores também se manifestaram sobre a justiça do título ter ido para Arrascaeta Veja abaixo:

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Arrascaeta em 2025 🤴

Presença constante na disputa pela premiação — terceiro colocado em 2019, quinto em 2021 e vice em 2022 —, o meia-atacante rubro-negro viveu a temporada mais artilheira da carreira, fator que o credencia como campeão. Ao todo, somou 25 gols e 20 assistências pelo Flamengo, números decisivos para as conquistas do Campeonato Carioca, da Supercopa do Brasil, do Campeonato Brasileiro, da Copa Libertadores e de dois dos três títulos disputados na Copa Intercontinental, o Derby das Américas e a Copa Challenger, além de terminar como artilheiro da equipe no ano. Todas as glórias coletivas sob o comando de Filipe Luís no Flamengo também coroado na premiação, tiveram um toque de Arrascaeta.

continua após a publicidade

Reis da América 📜

2025 – Giorgian De Arrascaeta – Flamengo (BRA)

2024 – Luiz Henrique – Botafogo (BRA)

2023 – Germán Cano – Fluminense (BRA)

2022 – Pedro – Flamengo (BRA)

2021 – Julián Álvarez – River Plate (ARG)

2020 – Marinho – Santos (BRA)

2019 – Gabriel Barbosa – Flamengo (BRA)

2018 – Pity Martínez – River Plate (ARG)

2017 – Luan – Grêmio (BRA)

2016 – Miguel Borja – Atlético Nacional (COL)

2015 – Carlos Sánchez – River Plate (ARG)

2014 – Teófilo Gutiérrez – River Plate (ARG)

2013 – Ronaldinho – Atlético-MG (BRA)

2012 – Neymar – Santos (BRA)

2011 – Neymar – Santos (BRA)

2010 – D'Alessandro – Internacional (BRA)

2009 – Verón – Estudiantes (ARG)

2008 – Verón – Estudiantes (ARG)

2007 – Salvador Cabañas – América do México (MEX)

2006 – Matías Fernández – Colo-Colo (CHI)

2005 – Carlos Tévez – Corinthians (BRA)

2004 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2003 – Carlos Tévez – Boca Juniors (ARG)

2002 – Cardozo – Toluca (MEX)

2001 – Juan Román Riquelme – Boca Juniors (ARG)

2000 – Romário – Vasco (BRA)

1999 – Javier Saviola – River Plate (ARG)

1998 – Martín Palermo – Boca Juniors (ARG)

1997 – Marcelo Salas – River Plate (ARG)

1996 – Chilavert – Vélez Sársfield (ARG)

1995 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1994 – Cafu – São Paulo (BRA)

1993 – Carlos Valderrama – Junior Barranquilla (COL)

1992 – Raí – São Paulo (BRA)

1991 – Oscar Ruggeri – Vélez Sársfield (ARG)

1990 – Raúl Amarilla – Olimpia (PAR)

1989 – Bebeto – Vasco (BRA)

1988 – Ruben Paz – Racing Club (ARG)

1987 – Carlos Valderrama – Deportivo Cali (COL)

1986 – Antonio Alzamendi – River Plate (ARG)

1985 – Romerito – Fluminense (BRA)

1984 – Enzo Francescoli – River Plate (ARG)

1983 – Sócrates – Corinthians (BRA)

1982 – Zico – Flamengo (BRA)

1981 – Zico – Flamengo (BRA)

1980 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1979 – Diego Maradona – Argentinos Juniors (ARG)

1978 – Mario Kempes – Valencia (ESP)

1977 – Zico – Flamengo (BRA)

1976 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1975 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1974 – Elías Figueroa – Internacional (BRA)

1973 – Pelé – Santos (BRA)

1972 – Teófilo Cubillas – Alianza Lima (PER)

1971 – Tostão – Cruzeiro (BRA)