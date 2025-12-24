Ano de ouro: veja como foi o 2025 do Inter Miami de Lionel Messi

O ano de 2025 entrou definitivamente para a história do Inter Miami. Liderado por Lionel Messi, o clube da Flórida conquistou o título da MLS pela primeira vez e viveu uma temporada marcada por recordes, protagonismo ofensivo e despedidas emblemáticas. A consagração veio com a vitória por 3 a 1 sobre o Vancouver Whitecaps, na grande final da MLS Cup, disputada no último dia 6 de dezembro. Confira a retrospectiva do Lance!

Fundado em 2018, o Inter Miami tornou-se o 16º campeão diferente da Major League Soccer e o primeiro clube do estado da Flórida a levantar o principal troféu da liga. A conquista coroou um projeto que já havia rendido títulos recentes, como a Leagues Cup (2023) e a Supporters' Shield (2024).

Messi amplia recordes e consolida legado

Com o título da MLS, Lionel Messi chegou ao impressionante número de 48 troféus na carreira, ampliando sua marca como jogador mais vencedor da história do futebol. O argentino soma 35 conquistas pelo Barcelona, quatro pela seleção argentina, três pelo PSG e agora quatro com o Inter Miami.

Dentro de campo, o camisa 10 foi novamente decisivo. Ao longo da temporada, Messi disputou 49 partidas, marcou 43 gols e distribuiu 25 assistências, sendo o principal nome de um ataque que terminou o ano como o mais eficiente da liga. A temporada brilhante de Messi o credencia como possível concorrente ao prêmio de Rei da América.

Lionel Messi em ação contra o Cincinnati, pela MLS (Foto: Jeff Dean/AFP)

Campanha consistente na MLS e destaque ofensivo

Na temporada regular da MLS, o Inter Miami terminou em terceiro lugar, com 19 vitórias, oito empates e sete derrotas. O time marcou 81 gols (melhor ataque) e sofreu 55. No mata-mata, a equipe elevou o nível e mostrou força nos momentos decisivos.

Após eliminar o Nashville SC na primeira rodada, o Inter Miami goleou o Cincinnati por 4 a 0 nas semifinais da Conferência Leste e atropelou o New York City FC por 5 a 1 na decisão da conferência. Na final da MLS Cup, venceu o Vancouver Whitecaps por 3 a 1 e confirmou o título inédito.

No total da competição, foram 101 gols marcados (melhor ataque) e 60 sofridos ao longo da temporada.

Mundial de Clubes, Concachampions etc

Na Concachampions, o Inter Miami teve campanha sólida até a semifinal, quando acabou eliminado pelo próprio Vancouver Whitecaps. Antes disso, passou por Sporting Kansas City, Cavalier FC e Los Angeles FC.

Já no Mundial de Clubes, a equipe terminou a fase de grupos em segundo lugar, com cinco pontos, mas foi eliminada nas oitavas de final ao sofrer uma goleada por 4 a 0 para o PSG.

Destaques individuais da temporada

Além de Messi, outros nomes tiveram papel fundamental na campanha vitoriosa:

Lionel Messi: 49 jogos, 43 gols e 25 assistências Luis Suárez: 50 jogos, 17 gols e 17 assistências Tadeo Allende: 54 jogos, 24 gols e duas assistências

Lionel Messi e Luis Suárez comemoram gol da Inter Miami contra o Montreál (Foto: Chandan Khanna/AFP)

