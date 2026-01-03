menu hamburguer
Ídolo do Real Madrid coloca Messi a frente de Cristiano Ronaldo

Ex-jogador apontou argentino como o melhor da história

Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 03/01/2026
05:40
Cristiano Ronaldo e Messi defendem atualmente o Al-Nassr e Inter Miami (Foto: Reprodução/X/@AlNassrFC_EN/@InterMiamiCF)
Raúl González Blanco, ex-atacante e ídolo do Real Madrid, afirmou que considera Lionel Messi o maior jogador de futebol de todos os tempos, à frente de Cristiano Ronaldo e outras lendas como Zidane, Figo e Ronaldo Fenômeno. A declaração aconteceu na última sexta-feira (2), através de uma entrevista ao canal de TV EDYYN.

O posicionamento do ex-atleta espanhol de 48 anos chamou atenção pela forte ligação com o Real Madrid, clube rival do Barcelona, onde Messi construiu grande parte de sua carreira. Enquanto isso, Cristiano Ronaldo se destacou justamente no time merengue. Durante a entrevista, Raúl explicou sua preferência pelo argentino.

— Eu tive a sorte de jogar com jogadores como Zidane, Cristiano, Ronaldo, [Luis] Figo... mas eu acho que o Messi é o melhor, ele é muito diferente. Ele faz tudo parecer fácil, coisas que você vê como impossíveis, ele faz parecer fáceis, como se estivesse jogando com seus amigos na rua — declarou Raúl, quando questionado sobre quem considera o maior jogador de todos os tempos.

O ex-atacante espanhol construiu uma trajetória notável no Real Madrid, onde marcou 323 gols em 550 partidas entre 1994 e 2010. Durante esse período, conquistou seis campeonatos espanhóis e três títulos da Champions League. Após encerrar a carreira como jogador, Raúl também trabalhou como técnico nas categorias de base do clube madrilenho entre 2019 e 2025.

Cristiano Ronaldo x Messi

O português e o argentino traçaram uma batalha recente, durante os últimos anos, para saber qual jogador era melhor. De um lado, Cristiano Ronaldo faturou cinco Bolas de Ouro, enquanto Messi oito.

Durante o auge da carreira, Cristiano Ronaldo deixou uma marca significativa no Real Madrid com 311 gols em 292 jogos, além de conquistar dois títulos espanhóis e quatro Champions League. Atualmente com 40 anos, o português defende as cores do Al-Nassr.

Já Messi acumulou 474 gols em 520 partidas pelo Barcelona, onde conquistou dez campeonatos espanhóis e quatro Champions League. O argentino de 38 anos, que atualmente joga pelo Inter Miami, também tem em seu currículo a Copa do Mundo de 2022, conquistada como capitão de sua seleção argentina.

Cristiano Ronaldo e Messi em ação por Al-Nassr e Inter Miami (Foto: AFP)
