A declaração do presidente Lula sobre o futuro da Seleção Brasileira após a chegada de Carlo Ancelotti não repercutiu apenas no Brasil, como em grande parte da imprensa mundial. O político falou da chegada do italiano, avaliou o atual momento da Amarelinha e aproveitou para deixar uma sugestão ao técnico, o que passou nas manchetes de alguns dos mais relevantes jornais europeus.

Em entrevista concedida ao jornal "O Globo", nesta terça-feira (13), a autoridade brasileira afirmou que existem técnicos brasileiros capazes de comandar a Seleção e sugeriu que tivesse uma convocação apenas com atletas que estão presentes no futebol nacional. Ou seja, que disputam o Brasileirão. Para ele, deveria existir uma lista com os 22 melhores atletas do campeonato.

O jornal português "A Bola", por exemplo, enfatizou o posicionamento de Lula sobre os técnicos brasileiros que poderiam assumir a Seleção e os problemas na atual safra de jogadores, comparando com as gerações anteriores. Enquanto isso, o "As", da Espanha, comentou sobre a convocação dos jogadores que atuam no Campeonato Brasileiro.

- Lula da Silva 'arrasa' Ancelotti […] O presidente do Brasil não criticou totalmente a escolha do ainda treinador do Real Madrid, mas deixou um aviso […] Lula lamentou a diferença de qualidade entre a geração brasileira que deverá disputar a Copa do Mundo de 2026 e aquelas que conquistaram títulos anteriormente - disse o "A Bola".

- Lula agita o clima: desaprova Ancelotti e exige jogo sem os 'estrangeiros' [...] O presidente brasileiro Lula da Silva manifestou sua desaprovação à posição da CBF sobre a contratação de Ancelotti, e também pediu que apenas jogadores do Brasileirão fossem convocados - escreveu o diário espanhol.

O que disse Lula?

- Se a gente for analisar a biografia do Ancelotti, ele foi um grande técnico e jogador. Agora, o problema é que estamos em uma safra de jogadores que não é igual a que já tivemos no passado. Essa é mais frágil... Agora, que o Ancelotti, que é um cidadão preparado para o cargo, consiga ajudar a Seleção Brasileira. Se puder, ganhe a Copa do Mundo (risos) - respondeu o presidente Lula, antes de completar.

- Sinceramente, não tenho nada contra o fato de Carlo Ancelotti ser estrangeiro. O que acho é que temos técnicos no Brasil que poderiam está no cargo. O nosso problema, talvez, seja mais na estrutura. Acho muito difícil essa dinâmica de juntar os jogadores poucos dias antes das partidas e achar que vai ganhar. Gostaria de fazer uma experiência, de convocar os melhores jogadores do Campeonato Brasileiro. Os 22 melhores. Para ver o que dá. Acho que resultaria em um desempenho melhor ou igual - concluiu.

