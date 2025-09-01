A janela de transferências do verão europeu está próxima de se encerrar, e os clubes correm para acertar as últimas contratações para seus elencos. O Lance! acompanha as movimentações do mercado da bola e as principais negociações em uma segunda-feira (1º) que promete muita agitação.

Trio ➡️ Aston Villa

O Aston Villa anunciou a contratação do zagueiro sueco Victor Lindelöf com a opção de renovação até junho de 2028. O veterano de 31 anos estava no Manchester United, mas fora dos planos do técnico Rúben Amorim.

Além do defensor, o Aston Villa acertou as chegadas de Jadon Sancho, do Manchester United, e Harvey Elliott, do Liverpool. O meia dos Reds chega por empréstimo com opção de compra de 35 milhões de libras (R$ 293 milhões).

Fermín ❌ Chelsea

O meia espanhol Fermín López decidiu permanecer no Barcelona e não será reforço do Chelsea na temporada. O jovem nunca pediu para deixar o clube catalão, e os culés nem responderam a uma proposta de 40 milhões de euros (R$ 253,7 milhões), que foi considerada muito baixa pelo atleta.

Fermín López comemora seu gol junto de Yamal no jogo do Barcelona contra o Valladolid (Foto: Cesar Manso/AFP)

Akanji ➡️ Inter de Milão

A Inter de Milão está próxima da contratação por empréstimo do zagueiro Manuel Akanji, do Manchester City. Os italianos pagarão dois milhões de euros (R$ 12,6 milhões) e terão opção de compra do defensor ao fim da temporada no valor de 15 milhões de euros (R$ 95,1 milhões), segundo Fabrizio Romano.

Isak 🔴⚪ Liverpool

O Liverpool encerrou uma das maiores novelas do mercado da bola com a contratação do centroavante Isak junto ao Newcastle. Os Reds pagarão 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual) por um contrato até junho de 2031. O sueco se tornou a 3ª maior contratação da história do futebol, segundo os valores divulgados por Fabrizio Romano.

Ederson ➡️ Fenerbahce

O Fenerbahce deu um chapéu no rival Galatasaray pela contratação do goleiro brasileiro Ederson, do Manchester City. Os turcos pagarão cerca de 14 milhões de euros (R$ 88,8 milhões) aos ingleses, segundo o "The Guardian".

Ederson em ação pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Manchester City)

Kolo Muani 🔜 Tottenham

O Tottenham deu um chapéu na Juventus e está próximo da contratação do centroavante Kolo Muani, que pertence ao PSG. Os Spurs pagaram cinco milhões de euros (R$ 31,7 milhões) ao clube francês e não incluíram no contrato cláusula de opção de compra, segundo o jornalista Fabrizio Romano.

Alexis Sánchez ➡️ Sevilla

Sem espaço na Udinese, o chileno Alexis Sánchez acertou sua ida para o Sevilla com um contrato de uma temporada. O atacante retorna à La Liga após mais de uma década longe do futebol espanhol, em que teve uma passagem de muito sucesso com a camisa do Barcelona.

Alex Sánchez está próximo de ser anunciado pelo Sevilla (Foto: Marcelo Hernandez/AFP)

Donnarumma ➡️ Manchester City

Sem espaço no PSG, Gianluigi Donnarumma está próximo de ser anunciado como novo reforço do Manchester City, segundo Fabrizio Romano. Os ingleses pagarão cerca de R$ 162 milhões aos franceses, e o goleiro italiano chega para assumir a titularidade da equipe de Pep Guardiola.

Antony 🤝 Betis

Após uma longa novela durante toda a janela de transferências, o Betis conseguiu efetuar a compra em definitivo de Antony, que pertencia ao Manchester United. A equipe de Sevilha irá pagar 22 milhões de euros (R$ 139,5 milhões), e o valor total pode chegar a 25 milhões de euros (R$ 158,6 milhões) com bônus, segundo a imprensa espanhola.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

