Liverpool acerta com Isak em transferência recorde; veja valores

Uma das principais novelas deste verão europeu chegou ao fim no último dia da janela de transferências. Alexsander Isak, enfim, será jogador do Liverpool. O atacante de 25 anos chega aos Reds por 125 milhões de libras (R$ 922,3 milhões na cotação atual), pagos ao Newcastle, com contrato de seis anos, válido até 2031. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.

Nos últimos meses, a relação entre Isak e o Newcastle sofreu um desgaste considerável. O sueco recusou-se a participar de treinamentos e jogos, em uma tentativa de forçar sua transferência para o Liverpool. O jogador já se apresentou nas instalações do Liverpool e deve ser oficialmente anunciado nas próximas horas.

Alexsander Isak chegando de carro ao Liverpool na manhã desta segunda-feira (1) (Foto: Paul Ellis/AFP)

Agora, Isak reforça um elenco estrelado e se torna a terceira contratação mais cara da história do futebol. As contratações de Neymar (198 milhões de libras em 2017) e Kylian Mbappé (163 milhões de libras em 2018) para o PSG seguem à frente.

Sua chegada marca uma janela histórica para os Reds, que também trouxe nomes de destaque como Florian Wirtz, Jeremie Frimpong e Milos Kerkez. O clube chega a 416 milhões de libras (R$ 3 bilhões) gastos somente em 2025/26.

Carreira de Alexsander Isak ⚽

Revelado pelo AIK, da Suécia, Isak despontou como uma das grandes promessas do país nos últimos anos. Foi contratado pelo Borussia Dortmund em 2017, encontrou dificuldades para se firmar na equipe alemã e acabou emprestado ao Willem II, dos Países Baixos, por uma temporada.

Antes de chegar à Inglaterra, brilhou na Real Sociedad, da Espanha, onde atuou por três temporadas e meia. No período, marcou 44 gols e contribuiu com oito assistências, consolidando-se como nome relevante no cenário europeu.

Após três temporadas com a camisa dos Magpies, onde alcançou destaque na Premier League, ele encerra sua trajetória com 62 gols, 11 assistências e o título da Copa da Liga Inglesa — conquista que encerrou um jejum de mais de 70 anos do clube.

Com 1,93m de altura, Isak representa o modelo contemporâneo de centroavante: domina todas as fases ofensivas, alia força física à mobilidade e precisão, e encarna o estilo predominante da elite do futebol inglês — pautado pela transição rápida, intensidade e eficiência nas finalizações.

E o Newcastle? ⚫⚪

O Newcastle já definiu seu substituto. Nick Woltemade, atacante alemão de 23 anos, foi anunciado no último sábado (30) como novo reforço. O jogador chega do Stuttgart, da Alemanha, em negociação avaliada em 85 milhões de euros. Além disso, Yoane Wissa, do Brentford, está próximo de ser oficializado como novo jogador do clube neste último dia da janela.

