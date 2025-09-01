Após drama, Bayern de Munique anuncia contratação de atacante
Nicolas Jackson deixa o Chelsea e assina com o clube alemão
O Bayern de Munique anunciou a contratação de Nicolas Jackson, de 24 anos, do Chelsea, nesta segunda-feira (1), por empréstimo com obrigação de compra. O clube alemão pagará 16,5 milhões de euros pela cessão do jogador e mais 65 milhões de euros para ter o senegales de forma definitiva na próxima temporada.
Após a negociação pelos times quase melar, com o Chelsea solicitando o cancelamento do empréstimo com lesão de Liam Delap, na terceira rodada da Premier League, contra o Fulham. Porém, Jackson havia acabado de desembarcar na Alemanha quando os Blues o chamou de volta, mas se negou a retornar.
Sem saída, o Chelsea e o Bayern retornaram as negociações e mudaram termos do acerto. Anteriormente, o atacante senegalês iria ao clube alemão por empréstimo com opção de compra, agora os Bávaros terão que comprar Jackson caso bata metas de jogos durante o período.
Nicolas Jackson no Bayern
Titular no comando de ataque da equipe durante as duas últimas temporadas, Nicolas Jackson perdeu espaço no elenco após as chegadas de Liam Delap e João Pedro no Mundial de Clubes. Mesmo com 30 gols em 81 jogos, o atacante era muito criticado pelas chances perdidas e pelos cartões vermelhos que sofreu na reta final da Premier League, contra o Newcastle, e contra o Flamengo, na competição da Fifa, sendo a última o gatilho para que os novos contratados ganhassem mais protagonismo. Com Jackson escanteado, o Chelsea procurou destinos ao atacante e encontrou o Bayern de Munique
Em entrevista ao site do Bayern de Munique, o novo camisa 11 do clube afirmou que está feliz com o novo capítulo na carreira e que está animado para estrear com a camisa do time dos Bávaros.
— Estou muito feliz por agora fazer parte deste grande clube. O Bayern é um dos melhores clubes do mundo. Todos conhecem os nomes das lendas que jogaram aqui e sabem que este clube representa o maior sucesso. Tenho grandes objetivos e sonhos aqui e darei tudo de mim para ajudar o Bayern a conquistar mais títulos — afirmou Jackson.
