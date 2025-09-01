Antony é anunciado como novo reforço do Betis
Brasileiro assina contrato longo e sonha com Seleção Brasileira
- Matéria
- Mais Notícias
Rosto conhecido na cidade de Sevilha, Antony foi anunciado oficialmente como novo reforço do Betis após ter sido comprado do Manchester United. O brasileiro assinou contrato por cinco temporadas com o clube espanhol.
Relacionadas
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Na temporada passada, Antony chegou a atuar emprestado com a camisa do Betis na segunda metade de 2024/2025. O brasileiro foi uma das peças chaves da equipe de Manuel Pellegrini, que chegou à final da Conference League e se classificou para a Europa League via La Liga.
Com o fim do empréstimo junto ao Betis, Antony retornou à Inglaterra, mas não estava nos planos de Rúben Amorim e do Manchester United. O atleta estava treinando de forma separada do elenco e não havia sido relacionado para os jogos dos Diabos Vermelhos na temporada.
O retorno de Antony ao Betis também tem relação com o desejo do jogador em voltar à Seleção Brasileira e disputar a Copa do Mundo de 2026. O atleta chegou a ser convocado por Ancelotti para os jogos contra Equador e Paraguai, mas ficou de fora da lista dos duelos contra Chile e Bolívia.
Passagem de Antony pelo Betis
Em apenas seis meses no Betis, Antony deixou saudades ao retornar à Inglaterra e ao Manchester United. Em 26 partidas com o clube espanhol, o atacante marcou nove gols e distribuiu cinco assistências, tendo um impacto enorme na equipe.
Nas redes sociais, Antony divulgou um trecho de um documentário pessoal produzido pela 4Content, que irá sair nas próximas semanas, em que fala sobre o retorno ao Betis. No vídeo, o meia Isco, que se recupera de uma lesão, também comenta sobre a importância do brasileiro no elenco.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias