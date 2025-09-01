Na ‘barca’ do Manchester United, Antony acerta com o Real Betis; saiba detalhes
Jogador deixa o clube inglês após três temporadas sem destaque
- Matéria
- Mais Notícias
Antony está de volta ao Real Betis. O clube espanhol acertou a contratação do brasileiro por 22 milhões de euros fixos, com possibilidade de mais três milhões em bônus por metas atingidas, segundo a imprensa espanhola. O jogador reencontra a equipe onde viveu sua melhor fase individual na carreira, durante a segunda metade da última temporada.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Com brasileiros, veja o que pode ainda vir na janela de transferências
Futebol Internacional01/09/2025
- Futebol Internacional
Ex-Santos deixa a Premier League rumo à elite do futebol francês; veja
Futebol Internacional31/08/2025
- Futebol Internacional
Lenda do Leicester City, Vardy se aproxima de acerto com time italiano
Futebol Internacional31/08/2025
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Sem espaço no Manchester United, Antony foi um dos nomes descartados pelo técnico Rúben Amorim, ao lado de Alejandro Garnacho — já anunciado pelo Chelsea — e Jadon Sancho, reforço do Aston Villa neste último dia de janela. Contratado em 2022, após brilhar pelo Ajax, dos Países Baixos, o brasileiro custou 90 milhões de euros e chegou cercado de expectativas, mas não conseguiu manter regularidade. Foram 96 partidas, com 12 gols e cinco assistências.
Um novo Antony ⚽
Emprestado ao Betis no início de 2025, o brasileiro de 25 anos reencontrou o bom futebol em passagem breve, porém marcante. Em 26 partidas, marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências, demonstrando rendimento que justificou sua contratação em definitivo. Com esse números, foi o principal destaque do Betis no primeiro semestre de 2025, exercendo papel decisivo no mérito do sexto lugar na La Liga e na campanha que levou o clube à final da Conference League, apesar da derrota para o favorito Chelsea.
O Betis agiliza os trâmites burocráticos para oficializar a contratação. O ex-São Paulo é aguardado nesta segunda-feira (1) na Espanha para a realização dos exames médicos. O novo vínculo com o clube terá duração de cinco anos.
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
- Matéria
- Mais Notícias