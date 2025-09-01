Manchester City fecha com Donnarumma e ‘libera’ brasileiro do elenco; entenda
Italiano de 26 anos estava no PSG desde 2021
Um dos principais goleiros do futebol mundial está de casa nova. Gianluigi Donnarumma foi anunciado como novo reforço do Manchester City, que acertou sua contratação junto ao PSG por R$ 162 milhões, incluindo bônus por metas, por um contrato de longa duração. A informação é do jornalista Fabrizio Romano.
A saída do jogador do PSG ocorreu em meio a um cenário de instabilidade. Contratado em 2021 sem custos de transferência, Donnarumma tinha contrato com o clube francês até junho de 2026. Segundo o jornal "L'Équipe", da França, seu empresário, Enzo Raiola, já mantinha conversas com os dois rivais de Manchester há alguns meses, com o objetivo de viabilizar a transferência.
Paralelamente, o goleiro negociava uma renovação contratual com o PSG, mas as tratativas não avançaram, por conta do pedido salarial do atleta. Diante do risco de perder o goleiro sem compensação financeira no próximo ano, a diretoria parisiense optou por concretizar sua saída imediata.
Esta é a segunda transferência da carreira de Donnarumma — e, novamente, marcada por turbulências nos bastidores. Sua saída do Milan, em 2021, também gerou controvérsias e protestos da torcida, que criticou a forma como o desfecho foi conduzido.
Guardiões do City 🧤
Donnarumma é o segundo goleiro contratado pelo City nesta janela de transferências. Antes dele, James Trafford, vindo do Burnley, já havia reforçado o elenco, sendo titular nas primeiras rodadas da Premier League sob o comando de Pep Guardiola.
A movimentação no setor se intensifica com a saída do brasileiro Ederson. Referência da era mais vitoriosa da história do clube, o arqueiro deixará o City para acertar com o Fenerbahçe, da Turquia, após oito anos na Inglaterra.
O novo reforço realizará exames médicos na Itália nesta segunda-feira (1). A chegada a Manchester está prevista após o término da Data Fifa de setembro, no dia 12.
