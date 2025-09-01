menu hamburguer
Futebol Internacional

Alexis Sánchez é novo reforço de gigante espanhol

Chileno assina contrato por uma temporada

Aguirre descartou contratação de Alexis Sánchez pelo Santos
João Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/09/2025
09:03
O atacante Alexis Sánchez é o novo reforço do Sevilla na atual temporada e realizará exames médicos, nesta segunda-feira (1º). O chileno de 36 anos tinha contrato com a Udinese, mas recebeu a luz verde para negociar e assinar contrato de um ano com a equipe espanhola, segundo Fabrizio Romano.

Na última temporada, o Sevilla lutou até as últimas rodadas contra o rebaixamento na La Liga e busca se reforçar para evitar o sufoco em 2025/2026. Nas duas primeiras partidas, a equipe de Matías Almeyda conquistou uma vitória e teve uma derrota.

A chegada de Alexis Sánchez surge para trazer experiência ao elenco e dar opções ao treinador em um plantel que sofre com lesões. O Sevilla conta com Lukébakio, Januzaj e Adams lesionados no setor ofensivo no início do ano.

Em 2024/2025, Sánchez defendeu a Udinese, mas foi pouco utilizado pelo clube italiano e buscou uma mudança. O chileno havia feito apenas 14 jogos, não marcou gols e não contribuiu com assistências na última temporada.

Alexis Sánchez retorna à La Liga

Alexis Sánchez retorna à La Liga após mais de uma década desde a sua saída do Barcelona, onde brilhou pelos gramados espanhóis. Em 141 partidas pelo clube catalão, o chileno marcou 46 gols e distribuiu 38 assistências.

