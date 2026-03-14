Mauricio Dulac celebra vitória histórica do Al-Riyadh sobre o Al-Ittihad

O técnico brasileiro Mauricio Dulac celebrou uma vitória histórica do Al-Riyadh sobre o Al-Ittihad, na Saudi Pro League. A equipe de Sérgio Conceição saiu na frente com gol de El-Nesyri, mas os mandantes conquistaram a virada na segunda etapa com Leandro Antunes, Tozé e Diallo.

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Após o apito final, Mauricio Dulac valorizou a entrega dos jogadores e a importância do resultado diante de um dos maiores times do país. A equipe chegou aos 19 pontos e ganhou fôlego na luta contra a queda para a segunda divisão.

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- Vencer uma equipe como o Al-Ittihad exige quase a perfeição tática e um grande nível de concentração do time. Meus jogadores entenderam isso e fizemos uma partida gigante. Foi um resultado histórico para o clube, mas sabemos que ainda precisamos de mais para cumprir o nosso objetivo

Dulac chegou na Arábia Saudita para treinar o time Sub-21 do Al-Riyadh, e foi promovido para o time profissional em fevereiro, com o objetivo de manter a equipe na primeira divisão. O técnico brasileiro entende o peso e da tensão de jogar contra o rebaixamento, mas acredita que a permanência na elite é uma meta a ser batida.

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- Sabemos que o campeonato não termina com essa vitória sobre o Ittihad. Precisamos manter esse nível de atuação para chegar no nosso objetivo. Cada partida agora é uma final pra gente. São oito jogos que temos que dar tudo de nós até o último minuto

A próxima partida do Al-Riyadh de Mauricio Dulac será daqui a três semanas, no dia 5 de abril, contra o Al-Shabab, em casa, pela 27ª rodada da Saudi Pro League. O Riyadh está a três pontos do Damac, que é o primeiro time fora do Z3.

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