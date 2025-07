Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra a movimentação da quinta-feira (24) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Isak ➡️ Liverpool

O atacante sueco Alexander Isak pediu oficialmente para deixar o Newcastle e já tem um destino provável: o rival Liverpool. Segundo a imprensa inglesa, os Reds estão dispostos a pagar uma fortuna pelo jogador, com uma oferta que pode chegar a 120 milhões de libras (cerca de R$ 895 milhões) para reforçar seu ataque.

Konaté 💭 Real Madrid

De olho no mercado, o Real Madrid busca um nome de peso para reforçar sua defesa, e o alvo da vez é o zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool. Segundo informações do jornal francês "L'Équipe", o clube espanhol está interessado no jogador e já teria buscado informações com a equipe inglesa sobre as condições para uma possível negociação na atual janela de transferências.

Emerson Royal 💰 Flamengo

Após anunciar a chegada de Saúl Ñíguez, o Flamengo está perto de acertar a contratação de Emerson Royal, que tem passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, além da Seleção Brasileira. A reportagem do Lance! apurou que as conversas entre o clube carioca e o estafe do jogador estão bem adiantadas. Leia a matéria completa aqui!

Emerson Royal em ação pelo Milan (Foto: Reprodução/Instagram)

Jhon Arias ✅ Wolverhampton

O ex-meia do Fluminense, Jhon Arias, foi anunciado na manhã desta quinta-feira (24) pelo Wolves, clube da Premier League. O clube da cidade de Wolverhampton além de anunciar a chegada do jogador, também revelou que o colombiano será o novo camisa 10 da equipe, herdando o número que era utilizado por Matheus Cunha, meia da Seleção Brasileira que se juntou ao Manchester United recentemente.

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

