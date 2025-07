Ex-Botafogo, Lucas Perri está próximo de clube da Premier League

Perri já se despediu do Lyon e irá realizar exames médicos.

Botafogo terá direito a 50% do lucro da venda.

Acordo preliminar com o Leeds United na Premier League.

O goleiro Lucas Perri, ex-Botafogo e São Paulo, está próximo de deixar o Lyon e rumar para a Premier League. Segundo o jornalista Fabrice Hawkins, já existe um princípio de acordo entre os franceses e o Leeds United, clube recém-promovido à primeira divisão da Inglaterra. O valor total da operação pode chegar a 23 milhões de euros (R$ 149,4 milhões na cotação atual) e o Glorioso teria direito a boa parte do montante.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A negociação por Lucas Perri envolve uma taxa fixa de 15 milhões de euros (R$ 97,5 milhões), além de outros 8 milhões de euros (R$ 52 milhões) em bônus e metas a serem alcançadas. Dessa forma, o goleiro brasileiro já se despediu do Lyon e está a caminho da Inglaterra para realizar os tradicionais exames médicos e assinar em definitivo com o Leeds. Campeão da Championship, o clube inglês retorna à primeira divisão inglesa após duas temporadas e começa a investir pesado para não passar sustos em 2025/26.

continua após a publicidade

Lucas Perri é superado por Bruno Fernandes em Manchester United x Lyon (Foto: Oli Scarff/AFP)

Brasileiros receberão compensação financeira

Vale ressaltar que o Botafogo tem direito a 50% do lucro dessa transferência em relação à da venda pro clube francês. Como Perri foi negociado com o Lyon por 3 milhões de euros (R$ 19,5 milhões), o Glorioso deve receber entre 6 e 10 milhões de euros (R$ 39 a 65 milhões) a depender da conclusão das cláusulas propostas em bônus. O São Paulo receberá uma pequena porcentagem por conta do Mecanismo de Solidariedade da FIFA, que beneficia clubes formadores.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.