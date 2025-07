Web resgata música de torcida europeia para Emerson Royal, perto do Flamengo

Após anunciar a chegada de Saúl Ñíguez, o Flamengo está perto de acertar a contratação de Emerson Royal, que tem passagens por Barcelona, Real Betis, Tottenham e Milan, além da Seleção Brasileira. A web resgatou uma música que a torcida do Tottenham fez criticando as atuações do jogador.

A reportagem do Lance! apurou que as conversas entre o clube carioca e o estafe do jogador estão bem adiantadas. A tendência é que o negócio seja sacramentado nas próximas horas, uma vez que o Rubro-Negro lida, ao mesmo tempo, com a iminente venda de Wesley.

Depois que a negociação de Emerson Royal com o Flamengo virou pública, os torcedores que acompanham o futebol europeu lembraram de uma música que a torcida do Tottenham fez para o jogador. Veja abaixo.

Emerson Royal, que está perto do Flamengo, no Tottenham (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

Veja música da torcida do Tottenham para Emerson Royal, perto do Flamengo

"Ele não sabe defender, ele não pode atacar. Emerson Royal é o nosso lateral"

Pronunciamento do pai do jogador

Enquanto atuava no clube inglês, Royal foi alvo de críticas da torcida. Os torcedores criaram um cântico pejorativo ao brasileiro, que dizia “He can’t defend. He can’t attack. Emerson Royal is our wing back”, ou, fazendo uma tradução livre para o português, “Ele não defende. Ele não ataca. Emerson Royal é o nosso lateral direito”.

- Ele não estava sendo feliz ficando no banco (no Tottenham), então a nossa prioridade era fazer ele feliz, e com certeza agora ele está tendo a oportunidade de recuperar tudo isso. O objetivo maior é esse: ele ser feliz. A partir do momento que ele está feliz jogando, a probabilidade dele mostrar o melhor dele, a melhor versão dele sempre vai estar ali - declarou o pai de Emerson Royal, que está perto do Flamengo, em entrevista à jornalista Nathália Gomes, em 2024.