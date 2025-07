Real Madrid vai ao mercado e define alvo no Liverpool; veja quem

A dura goleada sofrida para o PSG na semifinal do Mundial de Clubes parece ter acelerado os planos do Real Madrid no mercado da bola. Segundo o jornal francês "L'Équipe", o clube merengue definiu seu principal alvo para reforçar o elenco: o zagueiro Ibrahima Konaté, do Liverpool, que já teria sido sondado pela diretoria espanhola.

Prioridade na defesa

A busca por um defensor se tornou a grande prioridade para o Real Madrid nesta janela de transferências. Enquanto o setor ofensivo parece bem servido, especialmente com a ascensão do jovem Gonzalo Garcia, artilheiro do Mundial de Clubes, a defesa foi o ponto fraco da equipe na competição.

A goleada por 4 a 0 para o PSG expôs a fragilidade do setor, que conta com David Alaba e Rüdiger ainda sem o ritmo ideal após lesões, acelerando a procura por um nome de peso como o de Konaté.

Rudiger e Courtois no Mundial de Clubes (Foto: Juan Mabromata/AFP)

O 'braço de ferro' na negociação

A negociação, no entanto, não será fácil. Konaté tem contrato com o Liverpool apenas por mais um ano, o que dá ao Real Madrid uma vantagem para negociar um valor mais baixo. Segundo a imprensa europeia, os espanhóis ofereceram entre 20 e 25 milhões de euros. O Liverpool, por sua vez, pediu entre 40 e 50 milhões e já ofereceu uma proposta de renovação ao zagueiro para se proteger do assédio.

Zaga em xeque: veteranos com problemas e jovens sem confiança

A necessidade de buscar um zagueiro de peso no mercado foi evidenciada pela situação atual do setor defensivo do Real Madrid, que gerou preocupação durante o Mundial de Clubes. Os principais nomes da posição, Éder Militão, David Alaba e Antonio Rüdiger, conviveram com problemas físicos recentes.

Entre os mais jovens, a situação também não é tranquila. Raúl Asencio, que recebeu oportunidades no Mundial de Clubes, cometeu falhas graves, inclusive na semifinal contra o PSG, e ainda não passa a confiança necessária para se firmar na equipe principal.

