Alexander Isak não viajou com o elenco do Newcastle para a turnê de pré-temporada na Ásia e nem participou do amistoso contra o Celtic. A ausência do atacante sueco, um dos destaques da última temporada, levanta especulações sobre uma possível transferência — e o Liverpool aparece como principal interessado.

De acordo com informações do "The Athletic", Isak manifestou o desejo de deixar o Newcastle e pediu para não ser incluído na turnê de pré-temporada do clube. Oficialmente, os Magpies alegaram uma pequena lesão na coxa como motivo da ausência, mas fontes próximas à situação apontam que a decisão foi influenciada pela indefinição quanto ao futuro do camisa 14.

O Newcastle tenta renovar o contrato do atacante, que ainda tem vínculo até junho de 2028, mas também monitora opções para substituí-lo, caso uma saída se concretize. Um dos possíveis destinos de Isak é o Liverpool, que já demonstrou interesse e estaria disposto a pagar cerca de 120 milhões de libras pelo jogador.

Com desejo de sair do Newcastle, Alexander Isak pode estar a caminho do Liverpool (Foto: Glyn KIRK / AFP)

Isak é o principal destaque do Newcastle

Na temporada passada, Isak marcou 27 gols em todas as competições, sendo 23 deles na Premier League — ficando atrás apenas de Mohamed Salah, com 29. Ele também foi decisivo ao marcar na final da Copa da Liga Inglesa, que rendeu ao Newcastle seu primeiro título nacional em 70 anos.

Isak tem 25 anos e foi contratado junto à Real Sociedad em 2022 por cerca de 60 milhões de libras. Aos 25 anos, ele soma 62 gols e 11 assistências em 109 partidas pelo Newcastle.

A possível chegada de Isak ao Liverpool reacende a busca do clube por um novo goleador, após fechar recentemente a contratação de Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, por 69 milhões de libras.

