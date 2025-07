Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a quinta-feira (17) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Hugo Ekitike 🗣️ Liverpool 🔴

O Liverpool está buscando um novo centroavante no mercado. O time de Arne Slot querem remodelar sua linha de frente neste verão, com Hugo Ekitike, do Eintracht Frankfurt, e Alexander Isak, do Newcastle United, como principais alvos. Após pedido superior a 100 milhões de libras dos Magpies pelo sueco, os Reds abriram conversas com o francês de 23 anos. As informações foram publicadas no site oficial do clube.

Yoane Wissa 💭 Newcastle

Com Isak ventilado no mercado, o Newcastle também está atento nas oportunidades de mercado. Yoane Wissa, ponta-esquerda do Brentford, interessa ao novo endinheirado do futebol inglês. O congolês de 28 anos foi destaque das Abelhas na última temporada da Premier League, com 15 gols.

Adryelson 🤝Al-Wasl 🟡

Adryelson será novamente comandado pelo técnico português Luís Castro, com quem já trabalhou no Botafogo em 2023. O zagueiro de 27 anos, que estava no Lyon, foi negociado com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A equipe desembolsou 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 14,25 milhões), além de um bônus adicional de 900 mil euros (aproximadamente R$ 5,8 milhões) pela transferência.

Pierre-Emerick Aubameyang ❌ Al - Qadsiah

Um dos atacantes mais emblemáticos da última década, Pierre-Emerick Aubameyang está livre nesta janela. A situação foi definida após o término do vínculo com o Al-Qadsiah, da Arábia Saudita. Pela última temporada, deixou 21 gols e quatro assistências em 36 partidas. O Olympique de Marseille, da França, pensa no retorno do jogador ao clube. Mateo Retegui, ex-Atalanta, será o substituto do gabonês.

Pierre-Emerick Aubameyang, ex-Al-Qadsiah (Foto: Divulgação/Al-Qadsiah)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

➡️Janela do meio do ano: quando abre e fecha nas principais ligas da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

