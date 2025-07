Chegou um dos principais momentos do ano para os fãs de futebol internacional: a janela de transferências do verão europeu. A seguir, o Lance! mostra como foi a quarta-feira (15) de negociações do principal palco do mercado da bola.

Marcus Rashford 💭 Liverpool 🔴

De acordo com o "Daily Mail", o Liverpool está considerando um movimento pelo atacante Marcus Rashford, do rival Manchester United.

Granit Xhaka 💭 Sunderland 🐈‍⬛

O Sunderland está interessado na contratação de Granit Xhaka, meio-campista do Bayer Leverkusen. O jogador de 32 anos, ex-Arsenal, ainda tem três anos de contrato com seu atual clube.

Os Black Cats, no entanto, enfrentam a concorrência de equipes da Arábia Saudita na disputa por Xhaka, segundo a "Sky Sports".

Mercado da Bola: o volante Granit Xhaka é um dos alvos do Sunderland (Foto: AFP)

Timothy Weah 💭 Olympique de Marselha

O Olympique de Marselha está em negociações avançadas com a Juventus pela contratação de Tim Weah. Já existe um acordo com o jogador, que deseja se transferir para o OM. As discussões atuais giram em torno de um empréstimo com cláusula de compra obrigatória.

Embora o valor da transferência ainda esteja sendo debatido, o Olympique de Marseille demonstra forte interesse em Weah, conforme revelado em junho.

Sean Longstaff 🤝Leeds ⚪

O Newcastle autorizou Sean Longstaff a realizar exames médicos no Leeds United, com o acordo entre os clubes selado. O Leeds United pagará por volta de 12 milhões de libras pelo meio-campista, que já havia aceito o projeto em junho.

Omari Hutchinson 💭 Brentford 🔴

O Brentford teve uma proposta de 35 milhões de libras por Omari rejeitada. O valor não atendeu aos termos de pagamento necessários para ativar a cláusula de rescisão do jogador, que já expirou.

Apesar da expectativa do Ipswich de manter Omari, o atleta continua interessado em se juntar ao Brentford, e um retorno às negociações é esperado.

Éderson 💭 Napoli 🔵

O Napoli vai contratar um novo goleiro neste verão, uma solicitação essencial de Antonio Conte.

Segundo Fabrizio Romano, o Napoli tentou a contratação de Éderson, do Manchester City, com negociações ocorrendo na semana passada. No entanto, a mudança foi descartada por não ser viável.

Mercado da Bola: o goleiro Éderson, do Manchester City, esteve na mira do Napoli (Foto: PAUL ELLIS/AFP)

📆 Mercado da Bola: Datas da janela de transferências de verão da Europa

Premier League (Inglaterra)

Janela oficial de 16 de junho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

LaLiga (Espanha)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Serie A (Itália)

De 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 20h, horário local)

Bundesliga (Alemanha)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

Ligue 1 (França)

Janela oficial de 1º de julho a 1º de setembro de 2025 (fechamento às 19h BST)

