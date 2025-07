Janela já movimenta R$ 26 bilhões; veja 10 contratações mais caras

A janela de transferências do meio de ano começou aquecida e já movimentou 4 bilhões de euros (cerca de R$ 26 bilhões) em negociações ao redor do mundo. O levantamento foi feito pelo Lance! Biz, com base em dados do site "Transfermarkt", referência global na cobertura do Mercado da Bola.

O valor considera tanto compras diretas de direitos econômicos quanto empréstimos com taxas ou obrigações de compra. Entram na conta, por exemplo, pagamentos programados que se tornaram efetivos agora, como o caso de Estêvão, do Palmeiras, que teve sua venda ao Chelsea acertada em junho de 2024, mas contabilizada apenas nesta janela.

💰 Detalhes da janela de transderências

Desde o início de julho, os cinco principais campeonatos europeus (Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França) estão oficialmente com suas janelas abertas. No Brasil, os clubes podem registrar novos jogadores desde o dia 10.

A tendência é que esse volume de negócios aumente consideravelmente nas próximas semanas, à medida que mais negociações forem fechadas. Ou seja, o ranking atual ainda deve sofrer muitas alterações.

Para se ter ideia do ritmo de movimentação, na mesma janela do ano passado, foram gastos 7,4 bilhões de euros (R$ 47,1 bilhões). O recorde histórico é de 2023, com 8,8 bilhões de euros (R$ 56 bilhões) movimentados em todo o mercado.

💸 As 10 contratações mais caras até o momento

(valores em milhões de euros)

Florian Wirtz – Liverpool – €125 milhões Matheus Cunha – Manchester United – €74,2 milhões Martín Zubimendi – Arsenal – €70 milhões Jamie Gittens – Chelsea – €64,3 milhões Mohammed Kudus – Tottenham – €63,8 milhões João Pedro – Chelsea – €63,7 milhões Dean Huijsen – Real Madrid – €62,5 milhões Anthony Elanga – Newcastle – €61,4 milhões Tijjani Reijnders – Manchester City – €55 milhões Álvaro Carreras – Real Madrid – €50 milhões

