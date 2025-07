Ex-Botafogo deixa o Lyon e acerta com novo clube; confira

Adryelson será novamente comandado pelo técnico português Luís Castro, com quem já trabalhou no Botafogo em 2023. O zagueiro de 27 anos, que estava no Lyon, foi negociado com o Al-Wasl, dos Emirados Árabes Unidos. A equipe desembolsou 2,2 milhões de euros (cerca de R$ 14,25 milhões), além de um bônus adicional de 900 mil euros (aproximadamente R$ 5,8 milhões) pela transferência.

Apesar da venda, o Lyon mantém posse de 50% dos direitos econômicos de Adryelson, que não conquistou seu espaço no clube. Depois de encerrar suas segunda passagem no Botafogo, o zagueiro ainda foi emprestado ao Anderlecht, da Bélgica, mas não chamou atenção a ponto de ser adquirido em definitivo.

Adryelson chegou a defender o Al-Wasl em outra oportunidade, em 2022, quando ainda pertencia ao Sport, um ano antes de acertar com o Botafogo. O zagueiro também reencontrará seu ex-treinador, Luís Castro, com quem se desenvolveu e foi destaque no primeiro semestre de 2023 pelo Glorioso.

Ex-Botafogo, Adryelson em ação pelo Anderlecht (Foto: Divulgação)

Números recentes de Adryelson

No futebol europeu nesta última temporada, Adryelson atuou em 15 oportunidades por Lyon e Anderlecht, sendo que no clube belga esteve apenas no primeiro semestre deste ano. Antes de ser emprestado ao Botafogo, em setembro de 2024, o zagueiro atuou em uma partida do Campeonato Francês. Na segunda passagem pelo Glorioso, esteve em 11 jogos, incluindo na final da Libertadores.

Ou seja, Adryelson totalizou 26 jogos no período referente à última temporada europeia e contribuiu com dois gols, um deles no jogo decisivo para o título brasileiro do Botafogo, diante do Palmeiras, no Allianz Parque.

