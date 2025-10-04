O atacante Antony expôs momentos em que se sentiu desrespeitado no Manchester United após ótima temporada emprestado ao Real Betis. Em entrevista à ESPN Brasil, ele citou que pessoas do clube inglês foram mal-educadas com o brasileiro no momento em que esteve treinando separadamente na pré-temporada.

— Olha, não sou um cara de me envolver em polêmicas, de citar nomes, inclusive não vou falar nomes de ninguém aqui. Mas acho que ali (período em que treinou separado no United) houve um pouco de falta de respeito, um pouco até de falta de educação também, de ninguém te dar um bom dia, um boa tarde. Nem isso teve. Mas, enfim, isso está no passado — disse Antony.

Após o fim do empréstimo no Betis, Antony voltou ao Manchester United e formou lista de indesejados do técnico Ruben Amorim junto de jogadores como Rashford, Sancho, Garnacho e Malacia. O atacante assume responsabilidade por não ter dado certo nos Red Devils, mas elencou outros fatores que atrapalharam.

— Eu sou homem de assumir as minhas responsabilidades. Acho que o extracampo me afetou muito, no meu rendimento. Sei do meu potencial, sei das minhas qualidades, não joguei uma Copa do Mundo à toa, não voltei para a seleção à toa. Assumo as responsabilidades também de não ter dado certo, não ter rendido como queria — completou.

Durante a janela de transferências, Antony chegou a entrar em um "limbo" no mercado europeu, mas acertou com o Betis em definitivo. Na Espanha, o jogador espera elevar seu nível de jogo e retornar à Seleção Brasileira visando a disputa da Copa do Mundo. Em meio ao período inativo, o jogador ficou de fora da lista de Carlo Ancelotti nas duas últimas Datas Fifa.

Antony em ação pelo Manchester United (Foto: Paul Ellis/AFP)

Antony viveu altos e baixos na carreira em United e Betis

Contratado em 2022, após brilhar pelo Ajax, dos Países Baixos, o atacante custou 90 milhões de euros ao Manchester United. Antony chegou cercado de expectativas, mas não conseguiu manter regularidade. Foram 96 partidas, com 12 gols e cinco assistências.

Emprestado ao Betis no início do ano, o brasileiro de 25 anos reencontrou o bom futebol em passagem breve, porém marcante. Em 26 partidas, marcou nove gols e contribuiu com cinco assistências, demonstrando rendimento que justificou sua contratação em definitivo.

Com esses números, foi o principal destaque do Betis no primeiro semestre, exercendo papel decisivo no mérito do sexto lugar na La Liga e na campanha que levou o clube à final da Conference League, apesar da derrota para o favorito Chelsea.

O acordo de compra de Antony pelo Betis foi fechado nas últimas horas da janela de transferência. A equipe da Andaluzia pagou 22 milhões de euros fixos, com 3 milhões de euros variáveis, ao United por 50% dos direitos econômicos do atacante, sendo válido por cinco temporadas com o clube espanhol.

