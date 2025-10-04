menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Manchester United toma decisão sobre Ruben Amorim

Rumores sobre uma saída do português diante da má fase do clube pairam na Inglaterra

Gabriel Bergone
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 04/10/2025
11:10
Técnico do Manchester United, Rúben Amorim em jogo contra o Fulham, pela Premier League
imagem cameraTécnico do Manchester United, Ruben Amorim vive instabilidade no clube (Foto: Justin Tallis/AFP)
O técnico Ruben Amorim vive instabilidade no Manchester United e diversos rumores sobre uma saída do português diante da má fase do clube pairam na Inglaterra. Contudo, segundo informações do jornal inglês "The Athletic", Jim Ratcliffe, dono dos Red Devils, e executivos apoiam a continuidade do trabalho e planejam seguir com o treinador até o fim da temporada.

No entanto, outros jornais da imprensa inglesa insistem que, se não vencer o Sunderland no próximo sábado (4), o United deve demitir Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). Dessa forma, Michael Carrick e Gareth Southgate seriam os preferidos da diretoria atual, principalmente pela experiência em solo inglês, algo que não foi levado em conta nas contratações de Ten Hag e Amorim.

Questionado sobre o momento conturbado e as especulações de saída, Rúben Amorim demonstrou não estar preocupado e acredita que precisa de melhores resultados para seguir no trabalho.

— Não estou preocupado com isso e ninguém aqui é ingênuo. Entendemos que precisamos de resultados para continuar o projeto. Chegaremos a um ponto impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois proprietários. O equilíbrio é realmente difícil. O que quero é ver meu time vencendo ou perdendo jogando da mesma maneira, e não estamos fazendo isso. Nas coisas simples de jogar futebol que qualquer um pode fazer — concluiu Amorim.

Rúben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa
Ruben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa (Foto: Justin Tallis/AFP)

Ruben Amorim culpa imprensa por má fase do Manchester United: 'Fico louco'

Ruben Amorim, inclusive, culpa a imprensa pela má fase do Manchester United. Durante a coletiva na véspera do jogo contra o Sunderland, o português declarou que o principal problema no clube é os jogadores acreditarem na narrativa da mídia de que seu sistema é um problema.

O treinador ainda completou ao afirmar que fica “louco” com a ideia de que a equipe possa ser influenciado pelo barulho externo sobre táticas, que entende seus jogadores e assiste a mais jogos do clube do que todos os comentaristas juntos.

— Meu maior problema é que meus jogadores acreditem em vocês quando dizem que do nosso time é o sistema. Fico louco com isso porque posso ver o time, posso mostrar a vocês como jogamos em diferentes sistemas, precisamos jogar da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo foco. Se você fizer isso, o sistema não importa — desabafou o treinador do Manchester United.

