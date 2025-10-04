Manchester United toma decisão sobre Ruben Amorim

O técnico Ruben Amorim vive instabilidade no Manchester United e diversos rumores sobre uma saída do português diante da má fase do clube pairam na Inglaterra. Contudo, segundo informações do jornal inglês "The Athletic", Jim Ratcliffe, dono dos Red Devils, e executivos apoiam a continuidade do trabalho e planejam seguir com o treinador até o fim da temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

No entanto, outros jornais da imprensa inglesa insistem que, se não vencer o Sunderland no próximo sábado (4), o United deve demitir Amorim, que possui uma cláusula de rescisão de 12 milhões de euros (R$ 75 milhões na cotação atual). Dessa forma, Michael Carrick e Gareth Southgate seriam os preferidos da diretoria atual, principalmente pela experiência em solo inglês, algo que não foi levado em conta nas contratações de Ten Hag e Amorim.

continua após a publicidade

Questionado sobre o momento conturbado e as especulações de saída, Rúben Amorim demonstrou não estar preocupado e acredita que precisa de melhores resultados para seguir no trabalho.

— Não estou preocupado com isso e ninguém aqui é ingênuo. Entendemos que precisamos de resultados para continuar o projeto. Chegaremos a um ponto impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois proprietários. O equilíbrio é realmente difícil. O que quero é ver meu time vencendo ou perdendo jogando da mesma maneira, e não estamos fazendo isso. Nas coisas simples de jogar futebol que qualquer um pode fazer — concluiu Amorim.

continua após a publicidade

Ruben Amorim deixa campo de jogo entre Manchester United e Fulham de cabeça baixa (Foto: Justin Tallis/AFP)

Ruben Amorim culpa imprensa por má fase do Manchester United: 'Fico louco'

Ruben Amorim, inclusive, culpa a imprensa pela má fase do Manchester United. Durante a coletiva na véspera do jogo contra o Sunderland, o português declarou que o principal problema no clube é os jogadores acreditarem na narrativa da mídia de que seu sistema é um problema.

O treinador ainda completou ao afirmar que fica “louco” com a ideia de que a equipe possa ser influenciado pelo barulho externo sobre táticas, que entende seus jogadores e assiste a mais jogos do clube do que todos os comentaristas juntos.

— Meu maior problema é que meus jogadores acreditem em vocês quando dizem que do nosso time é o sistema. Fico louco com isso porque posso ver o time, posso mostrar a vocês como jogamos em diferentes sistemas, precisamos jogar da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo foco. Se você fizer isso, o sistema não importa — desabafou o treinador do Manchester United.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.