Ex-United fecha acordo com novo clube com ajuda de IA

Formado na base do Manchester United, Demetri Mitchell revelou que trocou seu agente pelo Chat GPT. O jogador disse, em entrevista para o podcast From My Left, que negociou sua ida ao Leyton Orient, da terceira divisão inglesa, por meio da Inteligência Artificial.

O lateral esquero de 28 anos participou de um podcast europeu e revelou que usou o Chat GPT pra negociar o seu contrato de transferência para o clube inglês. Na entrevista, ele revelou que conseguiu um salário maior do que o esperado.

—O Leyton Oriente me enviou a oferta e usei o Chat GPT para perguntar como deveria negociar e o que deveria dizer. Eu disse: "Isso é o que ganhei na temporada passada. Terei que me mudar para Londres, qual é o custo de vida? Minha esposa e meu filho irão comigo". Senti que valia um pouco mais, mas não queria dizer: "Acho que é isso que mereço". — Disse ex-Manchester Unitedem entrevista ao podcast From my Left.

Ao usar a inteligência artificial, o jogador revelou que não precisa mais abrir mão da porcentagem do agente e que isso é muito necessário, já que jogadores da terceira divisão não ganham tão bem quanto jogadores da elite.

—E como não recorri a um agente, acabei conseguindo também uma comissão pelo negócio. [...] As pessoas acham que os jogadores são todos muito bem pagos e que somos sortudos. Mas há uma grande diferença entre quem ganhar dois mil ou três mil euros como jogador profissional e alguém que ganha o mesmo valor como médico. O médico tem esse salário garantido até os 65 anos, um jogador da terceira divisão ou para baixo, normalmente tem contratos de um ou dois anos o jogador.— Acrescentou o Demetri.

Demetri Mitchell foi revelado na base do Manchester United e deixou o clube em 2019.

O Manchester United recebe o Sunderland pela sétima rodada da Premier League, neste sábado (4), no Old Trafford, em Manchester (ING), às 11h. Em entrevista coletiva, realizada nesta sexta-feira (3), o treinador dos Diabos Vermelhos, que ocupam a 14ª colocação da tabela, Ruben Amorim, afirmou que a imprensa é a principal responsável pelo momento conturbado e que isso o "deixa louco".

Durante a coletiva, Ruben Amorim declarou que o principal problema no Manchester United é os jogadores acreditarem na narrativa da mídia de que seu sistema é um problema. O treinador português ainda completou ao afirmar que fica “louco” com a ideia de que a equipe possa ser influenciado pelo barulho externo sobre táticas, que entende seus jogadores e assiste a mais jogos do clube do que todos os comentaristas juntos.

— Meu maior problema é que meus jogadores acreditem em vocês quando dizem que do nosso time é o sistema. Fico louco com isso porque posso ver o time, posso mostrar a vocês como jogamos em diferentes sistemas, precisamos jogar da mesma maneira, com a mesma força, com a mesma intensidade, com o mesmo foco. Se você fizer isso, o sistema não importa — desabafou o treinador do Manchester United, que prosseguiu ao concordar que a equipe precisa entregar resultados logo.

— Entendemos que precisamos de resultados para continuar o projeto. Chegaremos a um ponto impossível para todos, porque este é um clube muito grande, com muitos patrocinadores, com dois proprietários. O equilíbrio é realmente difícil. O que quero é ver meu time vencendo ou perdendo jogando da mesma maneira, e não estamos fazendo isso. Nas coisas simples de jogar futebol que qualquer um pode fazer — concluiu Amorim.