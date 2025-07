Em meio a possíveis saídas, United toma decisão sobre Antony e mais três

O Manchester United deve deixar Garnacho, Antony, Malacia e Sancho fora da turnê de pré-temporada nos Estados Unidos, segundo informações da "ESPN". Os quatro jogadores, junto de Marcus Rashford, treinam à parte do grupo, não fazem parte dos planos do clube inglês e foram afastados do elenco principal.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A decisão do clube é também uma demonstração de apoio ao técnico Ruben Amorim, que tomou a decisão de não contar com o quarteto. Os cinco jogadores estão autorizados a utilizar as instalações de Carrington, mas em horários diferentes do elenco principal - apenas após as 17h, quando os treinos já tiverem sido encerrados.

continua após a publicidade

Ainda de acordo com o programa esportivo, o United está disposto a negociá-los em definitivo ainda neste mercado de transferências. Antony, por exemplo, é alvo de clubes como Real Betis, onde esteve emprestado na última temporada. O clube quer fazer uma “limpa” no elenco visando a próxima temporada, principalmente após a campanha que quase culminou no rebaixamento da equipe.

Antony quer voltar ao Betis; outros jogadores do Manchester United agitam o mercado

Após grande desempenho na Espanha, o brasileiro voltou aos Red Devils e entrou em um "limbo" no mercado de transferência europeu e pode estar de saída da Inglaterra. Apesar de não ter conseguido a prorrogação do empréstimo nem uma contratação em definitivo, o Real Betis continua monitorando o futuro de Antony no Manchester United.

continua após a publicidade

Jadon Sancho e Antony em ação pelo Manchester United (Foto: AFP)

Outro nome que chama atenção é o de Alejandro Garnacho. Considerado até pouco tempo uma das grandes promessas do clube, o argentino foi colocado à venda. O Chelsea aparece como possível destino, mas o jogador prefere permanecer na Premier League e rejeitou proposta do Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Marcus Rashford, por sua vez, deseja disputar a próxima Champions League e busca um novo desafio. O Barcelona é apontado como possível interessado, embora nenhuma oferta tenha sido feita até agora. Sancho negocia com a Juventus, enquanto Malacia pode retornar ao PSV.

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.