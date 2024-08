Lembra dele? Taison é o grande nome do PAOK na briga pela Europa League

(Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 06:44 • Rio de Janeiro

O Lance! adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão para o Brasil de jogos da UEFA Europa League e da UEFA Conference League. A partida desta quinta-feira (22), entre PAOK e Shamrock Rovers poderá ser assistida diretamente no site ou no canal do Lance! no YouTube, e um personagem chama atenção do duelo: Taison.

O PAOK tem uma história rica de integração de talentos internacionais. Vários jogadores brasileiros marcaram presença no clube ao longo dos anos. Agora, o único presente no atual elenco grego é o ex-jogador do Inter.

Apresentado em janeiro de 2023, o atacante Taison estava na segunda passagem com a camisa do Inter, onde iniciou a carreira, e completou 200 jogos na última partida do ano passado, com 44 gols e 23 assistências. Ele foi revelado pelo Colorado em 2008, por onde ficou dois anos até partir rumo ao futebol internacional.

De volta às terras europeias, o jogador de 36 anos somou dez gols e treze assistências com a camisa do PAOK.

CONHEÇA O PAOK:

O PAOK FC, cujo nome completo é Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinopouleos, é um dos clubes mais tradicionais e renomados da Grécia. O time da cidade de Tessalônica é conhecido por sua apaixonada torcida e se tornou um ícone do futebol na região.

Fundado em 1926, o clube surgiu por imigrantes gregos de Constantinopla em meio à Guerra Greco-Turca, que durou de 1919 até 1922. Os conflitos se deram durante a separação do Império Otomano, ocorrida ao fim da Primeira Guerra Mundial, em batalhas entre os revolucionários do Movimento Nacional Turco, que posteriormente fundariam a República da Turquia e a Grécia.

Na temporada passada, o PAOK teve mais um capítulo de glórias em sua história. Com uma combinação de vitórias consistentes e uma campanha sólida na liga nacional, o clube superou o rival Olympiacos, do ex-Flamengo Rodinei, e garantiu a classificação para a Europa League 2024/25 ao conquistar o quarto título do Campeonato Grego de sua história.