Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 07:00 • Dublin (IRL)

O Shamrock Rovers, tradicional clube da Irlanda, visita o PAOK nesta quinta-feira (21), pelos play-offs da Europa League. O jogo terá transmissão do Lance!, a nova casa das competições europeias, e você acompanhará a partida conosco a partir das 14h30 (horário de Brasília).

Apesar de desconhecidos mundialmente, os Rovers têm grande relevância no cenário nacional e buscam galgar um lugar surpreendente no segundo escalão do Velho Continente. Conheça abaixo um pouco da história, detalhes atuais e curiosidades sobre a equipe irlandesa.

✏️ O INÍCIO DE TUDO

Até hoje, não se tem certeza sobre o momento exato embrionário do Shamrock Rovers. A primeira menção histórica deste nome era datada de 1901, ano da inscrição na Leinster Football Association; porém, foi descoberto décadas depois que havia um registro de 1899, de um amistoso contra o Rosemount. Várias gestões adotaram 1901 como o ano de fundação, mas em 2017, com novas evidências, a diretoria abriu uma suíte "1899" no Tallaght Stadium, o que deu novos ares à história.

O nome do clube é derivado da Avenida Shamrock - rua de Ringsend, Dublin -, local onde as primeiras instalações foram criadas. Em 1906, o time foi desativado, mas voltaria oito anos depois; apesar de conquistar títulos amadores, perdeu o estádio Ringsend Park e ficou sem uma casa para jogar por meia década, se profissionalizando novamente em 1921 e dando início a uma história de inúmeros títulos.

O rápido crescimento foi impulsionado pelos títulos precoces - o Shamrock foi campeão nacional já em 1922, com 77 gols e uma marca de 21 jogos de invencibilidade. Porém, entre as décadas de 1980 e 2000, o time quase foi extinto ao mergulhar em problemas financeiros causados por seguidas trocas de gestão e escolhas questionáveis. Em 2005, torcedores fundaram o Clube dos 400, compraram a instituição, passaram a financiar todos os custos, e os Rovers, rebaixados devido às questões econômicas, ressurgiram das cinzas para conquistar o Campeonato Irlandês e passar a frequentar competições europeias mais vezes.

Shamrock Rovers vai em busca de uma surpresa na Europa League (Foto: Reprodução / X)

🔰 POR TRÁS DO EMBLEMA

O escudo dos Rovers passou por mudanças ao longo da história do clube. O emblema contém uma bola de futebol e um trevo verde, símbolo oficial da Irlanda, conhecido justamente como "shamrock" no país. Além disso, uma estrela foi adicionada em 2005 para representar os dez primeiros títulos da Liga da Irlanda conquistados pelo clube. Uma curiosidade que envolve seus apaixonados torcedores está relacionada a um número: semelhante ao Flamengo, a camisa 12 está aposentada e não pode ser utilizada pelos jogadores, já que é considerada uma representação da torcida, "o 12º jogador".

⏲️ MOMENTO ATUAL

A equipe vive uma fase questionável. Apesar de ter erguido o troféu do Campeonato Irlandês nos últimos quatro anos, em 2024 a história não é a mesma. Os Hoops ocupam apenas a quinta colocação, estando dez pontos atrás do líder Shelbourne. Porém, os últimos anos vencedores e a constante presença nas competições europeias trazem ao trabalho atual uma tranquilidade e respaldo maiores para trabalhar.

🎊 GALERIA DE TROFÉUS

🏆 Campeonato Irlandês: 21 títulos (último: 2023)

🏆 Copa da Irlanda: 25 títulos (último: 2019)

🏆 League of Ireland Shield: 18 títulos

🏆 LFA President's Cup: 21 títulos

🏆League of Ireland Cup: 2 títulos

🏆 Dublin City Cup: 10 títulos

🏆 League of Ireland First Division: 1 título (2006)

🏆 Leinster Senior Cup: 18 títulos

🧑‍🏫 QUEM É O COMANDANTE?

Mesmo no futebol europeu, é difícil ver trabalhos de longa duração. Mas o Shamrock Rovers é um exemplo de ciclo a longo prazo. Stephen Bradley, ex-jogador do Arsenal e dos próprios irlandeses, assumiu o comando em 2016, ganhou tempo para desenvolver seus métodos e, entre 2020 e 2023, empilhou quatro troféus seguidos do Irlandês.

Stephen Bradley comanda o Shamrock Rovers na Europa League (Foto: Reprodução / X)

⚔️ O CONFRONTO

O Shamrock chega como azarão para o duelo contra o PAOK, que costuma dar trabalho e fazer boas campanhas nas competições continentais. Os dois times chegaram a se encontrar na Europa League de 2011-12, na fase de grupos, com duas vitórias dos gregos. A bola rola a partir de 14h30 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance!.