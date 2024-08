Técnico do Chelsea rebate ‘bagunça’ enquanto dispensa medalhões do elenco

Enzo Maresca tentou rebater críticas sobre a montagem do elenco do Chelsea (Foto: by Adrian DENNIS / AFP)







Publicada em 22/08/2024 - 07:30 • Londres (ING)

A temporada 2023-2024 do futebol europeu mal começou e o Chelsea já dá sinais de que passará por dificuldades novamente. Isso porque o mau planejamento feito pelo clube na montagem do elenco ainda repercute na Inglaterra.

Em entrevista coletiva na última quarta-feira (21), o técnico Enzo Maresca rebateu comentários de que o clube seria uma bagunça pela quantidade de jogadores no elenco (mais de 40). O técnico foi enfático ao afirmar que trabalha com no máximo 21 jogadores, deixando outros 20 afastados do restante da equipe.

- Não estou trabalhando com 42 jogadores, isso é algo (que está sendo falado) de fora. Estou trabalhando com 21 jogadores. O treino de hoje foi com 20 jogadores, ontem foi com 21. Os outros 15 ou 20 jogadores treinam separados, eu não os vejo.

Apesar do técnico tentar demonstrar controle sobre a situação, na prática a administração do elenco não tem sido tão fácil assim. Uma matéria publicada pelo "The Athletic" na mesma quarta-feira (21) informou que o atacante Sterling pediu para ser negociado em definitivo, e não por empréstimo, após descobrir que não faz parte dos planos do clube nesta temporada.

Fora dos planos de Enzo Maresca, Sterling (foto) pediu para ser negociado em definitivo pelo Chelsea (Foto: GLYN KIRK / AFP)

O jogador, que sequer foi relacionado para o clássico diante do Manchester City no último domingo (18), pela primeira rodada da Premier League, passou os últimos dias treinando em separado. Além de Sterling, outro "medalhão" afastado, mas já se transferiu para outro clube, foi o volante Conor Gallagher, capitão do Chelsea na última temporada.

Questionado sobre o impacto destas dispensas, Maresca foi, mais uma vez, convicto ao defender seu planejamento. O treinador afirmou que é impossível deixar todos os jogadores felizes e que tenta ser honesto com todos, por mais que pareça um tanto "agressivo" pela sua objetividade.

- Estou aqui para tomar decisões e pensar no que é o melhor para nós. Não estou pensando na duração de seus contratos, não é meu trabalho. Se eu não gostar deles, podem ter contratos de 20 anos, não me importo. Estou aqui apenas para tomar a decisão certa para o time - concluiu o italiano.