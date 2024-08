Agora você assiste à Europa League e à Conference League no Lance!

UEFA Europa League começa a definir seus classificados







Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 17:09 • Rio de Janeiro

O Lance! adquiriu com exclusividade os direitos de transmissão para o Brasil de jogos da UEFA Europa League e da UEFA Conference League. Duas partidas desta quinta-feira (22) e outras duas na próxima semana poderão ser assistidas diretamente no site ou no canal do Lance! no YouTube. É mais um passo que a gente dá para transformar o Lance! na casa oficial do amante do futebol e do esporte em geral.

Os confrontos de estreia deste nosso novo serviço envolvem alguns dos times mais tradicionais da Europa, como o holandês AFC Ajax, que nesta quinta vai à Polônia encarar o Jagiellonia Białystok; e o grego PAOK, do brasileiro Taison, que recebe o Shamrock Rovers, da Irlanda. Os dois jogos são válidos pela fase classificatória da UEFA Europa League.

As transmissões ao vivo se somam à grande gama de produtos e serviços oferecidos pelo Lance! para o público que ama o esporte e quer se informar, interagir e se divertir num único lugar.

“O time do Lance! está trabalhando muito para oferecer aos amantes do esporte no Brasil os melhores conteúdos, produtos, serviços e experiências. Estamos expandindo nossas ofertas e essa é uma etapa muito importante. Se você gosta de esportes, queremos que você esteja conosco, que você pense no Lance! e saiba que aqui é a sua casa”, ressalta Paulo Ganime, CEO do Lance!

Cobertura completa nas redes socias

O novo projeto vai muito além da transmissão das partidas ao vivo. Isso porque o Lance! está preparando uma ampla cobertura dos jogos e das competições, com notícias e curiosidades sobre os clubes envolvidos tanto no site quanto nas nossas redes sociais. Tudo estará ao seu alcance a poucos cliques no Instagram, no X e no TikTok.

“O Lance está sempre inovando, sempre buscando formas de cumprir sua visão de ser o destino principal do fã do esporte quando ele quer interagir com sua paixão, independente de qual esporte seja”, destaca Bruno Guerrero, diretor comercial do Lance! “Com essa iniciativa, a gente também reforça para o mercado que esse é mais um projeto com inovação, que traz criatividade e, acima de tudo, muita eficiência e rentabilidade.”

Além da Europa League, na semana que vem, será a vez de o Lance! exibir com exclusividade para o Brasil duas partidas da UEFA Conference League: na quarta-feira, Gent x Partizan se enfrentam na Bélgica, e no dia seguinte será a vez de Puskas Akademia e Fiorentina medirem forças. Serão os primeiros jogos do confronto de mata-mata.