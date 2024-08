Jagiellonia Bialystok é o atual campeão do Campeonato Polonês (Foto: Kamil Świrydowicz/Jagiellonia)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/08/2024 - 07:35 • Bialystok (POL)

O Jagiellonia Bialystok, tradicional clube da Polônia, recebe o Ajax nesta quinta-feira (21), pelos play-offs da Europa League. O jogo terá transmissão do Lance!, a nova casa das competições europeias, e você acompanhará a partida conosco a partir das 15h45 (horário de Brasília).

Apesar de desconhecido mundialmente, o Jaga tem relevância recente no cenário nacional e busca galgar um lugar surpreendente no segundo escalão do Velho Continente. Conheça abaixo um pouco da história, detalhes atuais e curiosidades sobre a equipe polonesa.

✏️ O INÍCIO DE TUDO

A fundação do Jagiellonia foi feita pelo 42° Regimento de Infantaria da Polônia, em 30 de maio de 1920. Trocas seguidas de nome sempre estiveram relacionadas às Forças Armadas locais; o clube chegou a se chamar Wojskowy Klub Sportowy, traduzido para "Exército Esporte Clube" em português.

Bialystok é o nome da cidade na qual o time está localizado; o termo Jagiellonia, porém, tem uma história de referência à Dinastia Jaguelônica, que comandou o país por quase dois séculos, entre 1386 e 1572.

Após quase 20 anos de existência, o Bialystok foi desativado em 1938 por problemas financeiros, só reabrindo em 1945; no ano seguinte, após o fim da Segunda Guerra Mundial, o novo governo não permitiu a existência de um clube ligado à 42a Infantaria, e forçou seu encerramento.

Em 1957, a fusão de dois clubes (Budowlani Bialystok e Sparta Bialystok) reativou o Jagiellonia, com suas cores originais: o amarelo e o vermelho, representados no símbolo oficial da cidade, além do J preto que representa a inicial.

⏲️ MOMENTO ATUAL

Depois de décadas na gangorra polonesa, subindo e descendo de divisão, o Jagiellonia voltou a alcançar a Ekstraklasa, a elite do futebol local, em 2007, e não saiu mais, mesmo envolvido em polêmicas de manipulação de resultados e dedução de 10 pontos em 2009. O primeiro grande sucesso aconteceu em 2009-10, com o título da Copa da Polônia, batendo o Pogon Szczecin com gol de Andrius Skerla. 14 anos depois, viria a glória máxima: o primeiro título no Campeonato Polonês, já na última rodada da liga, com um triunfo diante do Warta Poznan.

Na temporada atual, o time comandado por Adrian Siemieniec já caiu da Champions League na fase de play-offs, ao passar pelo Panezevys, da Lituânia, mas esbarrar no forte Bodo/Glimt, da Noruega. Na liga nacional, fez quatro jogos e está devendo um; caso vença, assume a liderança com 12 pontos.

Europa League 2024-25: tudo o que você precisa saber sobre a competição

Torcida do Jagiellonia Bialystok sonha com uma boa campanha na Europa League (Foto: Kamil Świrydowicz/Jagiellonia)

🟢🟡 BRAZUCAS NO PEDAÇO

Entre os brasileiros que já vestiram a camisa do Jagiellonia Bialystok, quatro se destacam. O primeiro é Thiago Cionek, que se naturalizou polonês, vestiu a camisa da seleção europeia, e defendeu o clube por quatro anos, entre 2008 e 2012, antes de construir carreira na Itália. Hermes, ex-meia do Corinthians; Bruno, revelado pelo Grêmio; e Guilherme, que vestiu as camisas de Porto Alegre e Caxias do Sul, também acumulam trajetória no clube.

🎊 CAMPANHAS DE DESTAQUE

🏆 Campeonato Polonês: campeão em 2023-24 e vice em 2016-17 e 2017-18

🏆 Copa da Polônia: campeão em 2009-10 e vice em 1988-89 e 2018-19

🏆 Segunda Divisão: campeão em 1986-87

🏆 Supercopa da Polônia: campeão em 2010

🧑‍🏫 QUEM É O COMANDANTE?

Adrian Siemieniec vive uma história típica de jogos de videogame, para quem gosta de construir carreiras com clubes menores. Não tendo sido profissional, começou sua trajetória como auxiliar em 2014, ao lado de Chrobry Glogów em vários anos e clubes. Em janeiro de 2022, assumiu o time B do Jagiellonia, e em abril de 2023, foi promovido à equipe principal interinamente com a demissão de Maciej Stolarczyk, se transformando no técnico mais novo da história da Ekstraklasa, com 31 anos.

A missão de evitar o rebaixamento em 2022-23 foi concluída com sucesso, e a diretoria investiu em seu potencial, estendendo vínculo por dois anos. Em 2023-24, viria o título surpreendente da primeira divisão de forma histórica; Siemieniec foi reconhecido e ganhou o prêmio de melhor treinador do campeonato.

Adrian Siemieniec conduz o Jagiellonia Bialystok na Europa League (Foto: Kamil Świrydowicz/Jagiellonia)

⚔️ O CONFRONTO

O Jaga chega como azarão para o duelo contra o Ajax, que já viveu grandes momentos e glórias na esfera europeia, e busca voltar aos bons caminhos nas competições continentais. Os dois times nunca haviam se encontrado antes. A bola rola a partir de 15h45 (de Brasília), com transmissão exclusiva do Lance!.