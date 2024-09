Carlo Ancelotti está no comando do Real Madrid desde 2021 (Foto: Sergei GAPON / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 13/09/2024 - 08:54 • Madri (ESP)

Vini Jr não vive seu melhor momento na Seleção Brasileira. O ponta-esquerda foi criticado fortemente por torcedores nas últimas semanas após más atuações nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em jogos diante de Equador (vitória por 1 a 0) e Paraguai (derrota pelo mesmo placar).

Em coletiva que antecede o duelo do Real Madrid com a Real Sociedad, neste sábado (14), o técnico Carlo Ancelotti foi questionado sobre a fase atual de seu camisa 7, e assumiu que enxerga uma maré negativa, mas disse estar tranquilo em relação ao assunto.

- Vinícius não está em sua melhor versão, mas segue sendo muito importante para nós. Ele foi decisivo na Supercopa da Europa, por exemplo. Não tem feito gols como nos acostumamos a ver, mas não temos pressa quanto a isso: o time marca e ele é importante, sempre dá tudo que pode. No Brasil, é um problema geral, porque o time não está jogando seu melhor futebol. Aqui seguimos encantados com ele, ninguém pode esquecer que ganhamos duas Champions com ele - afirmou o italiano.

Apesar do mau momento, o ex-Flamengo é um dos 30 indicados pela France Football a conquistar a Bola de Ouro, e foi alvo do Al-Ahli, da Arábia Saudita, segundo o diretor do clube do Oriente Médio, Khaled Al-Issa. Ancelotti não fugiu do assunto, mas disse desconhecer a proposta que faria do brasileiro o atleta mais bem pago da história.

- Não sei se chegou esta oferta mesmo. Falo com todos os jogadores, mas nunca falamos com Vinícius sobre essa oferta. Ele não vai perder sua ideia do que tem que fazer por causa das coisas que chegam de fora - analisou Carlo.

Vini Jr e Ancelotti conquistaram duas Champions juntos pelo Real Madrid (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

Com Vinícius de titular, o Real Madrid volta a campo neste sábado (14) buscando encostar no Barcelona, líder de La Liga com quatro pontos de vantagem (12 a 8). O duelo será fora de casa, no Anoeta, às 16h (horário de Brasília).