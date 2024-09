Al-Ahli confirma tentativa de contratar Vini Jr, do Real Madrid

Vinícius Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 13:32 • Jidá (SAU)

Vini Jr foi confirmado como um dos alvos do Al-Ahli na janela do verão europeu. Segundo Khaled Al-Issa, presidente do Conselho de Diretores do clube saudita, o brasileiro entrou na mira do clube após a saída de Saint-Maximin rumo ao Fenerbahçe, mas negou a proposta.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

A intenção dos mandatários era trazer uma reposição direta para o francês na ponta-esquerda. Com o aporte financeiro do Fundo de Investimento Público local, Vinícius se tornou uma opção. Porém, com a negativa do camisa 7 do Real Madrid, a prioridade se tornou a chegada de Ivan Toney, do Brentford.

Vini era visto na Arábia Saudita como o "embaixador" perfeito para a Copa do Mundo de 2034, a ser realizada no país. O Al-Ahli ofereceu 1 bilhão de euros (R$ 6,24 bilhões na cotação atual) por um contrato com duração de cinco anos, o que tornaria o atacante o jogador mais bem pago da história. Entretanto, o desejo de conquistar a Bola de Ouro e seguir fazendo história no Real acabou falando mais alto.

➡️ Escândalo na Espanha: ex-Internacional é condenado por ato polêmico em partida de La Liga

- Tínhamos o desejo de trazer Vinícius, mas durante as negociações, jogadores sauditas se profissionalizaram de acordo com o programa de bolsas. Por isso, a prioridade se tornou contratar um centroavante, e negociamos com Toney e com Victor Osimhen. No fim do ano, vamos tentar contratar um ponta que vai surpreender a todos - afirmou Khaled.

Vini Jr, alvo do Al-Ahli na última janela, é um dos 30 indicados à Bola de Ouro (Foto: Cesar Manso / AFP)

Permanecendo no Real Madrid, Vini teve um começo de temporada positivo. Apesar de más atuações na Seleção, vem tendo bons números pelos Merengues: em cinco jogos, marcou um gol e deu três assistências, participando da conquista da Supercopa da Europa diante da Atalanta.