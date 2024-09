No Celta de Vigo, da Espanha, Hugo Mallo foi treinado por Eduardo Coudet; dupla se reencontrou no Inter (Foto: Divulgação/Celta de Vigo)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 08:54 • Galícia (ESP)

O jogador espanhol Hugo Mallo, ex-Internacional, foi declarado culpado após acusações de abuso sexual contra uma mulher que estava vestida de mascote do Espanyol, quando ainda defendia as cores do Celta de Vigo. O caso ocorreu em duelo entre as duas equipes, válido por La Liga, no dia 24 de abril de 2019, no Cornellà-El Prat.

O julgamento foi realizado no 19º Tribunal Penal de Barcelona. O lateral foi sancionado com uma multa de 1.000 euros (R$ 6.208,70 na cotação atual) como indenização por danos morais, além de dez euros diários durante 20 meses e os custos processuais.

- O acusado, com a intenção de satisfazer seu estado de ânimo libidinoso e prejudicar a identidade sexual da vítima, colocou as mãos debaixo de sua fantasia e tocou seus seios. Não existe uma razão da denunciante em querer prejudicar o acusado, já que não é um jogador midiático que possa propiciar interesses - afirmou o magistrado em sentença.

Mallo foi formado nas categorias de base do Celta, e passou mais de 20 anos dentro do clube. Em 2023, após se tornar o terceiro jogador com mais partidas pela equipe profissional, se transferiu para o Internacional. Entretanto, optou por não renovar seu contrato em julho, e atualmente defende o grego Aris de Tessalônica.