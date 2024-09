Brasil não empolga, mas vence o Equador pelas Eliminatórias

Rodrygo vibra após marcar o gol da vitória do Brasil (Foto: Gabriel Machado/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 23:57 • Rio de Janeiro

A Seleção Brasileira mais uma vez fez uma partida com pouca inspiração, mas ainda assim venceu o Equador por 1 a 0 na noite dessa sexta-feira, 6, no retorno às Eliminatórias da Copa do Mundo. Rodrygo marcou o gol da vitória no Couto Pereira, em Curitiba.

Com a vitória, o Brasil quebrou uma sequência de quatro jogos sem vitória nas Eliminatórias, ultrapassou o próprio Equador e chegou à quarta colocação, com 10 pontos. A Argentina, com 18, lidera a classificação.

Sem ver a Seleção Brasileira em Curitiba há mais de duas décadas, o público lotou o Couto Pereira, em noite de temperatura amena e vento frio — fazia 14 °C quando a bola começou a rolar na capital paranaense. Demorou para a ansiedade do torcedor virar empolgação. E, no fim, ainda teve vaias.

Isso porque, apesar de o Brasil entrar em campo com um time com vocação ofensiva, com Vinícius Jr. e Rodrygo pelas pontas, e com Luiz Henrique centralizado, a Seleção encontrou dificuldades para chegar ao gol de Galíndez.

Até então à frente do Brasil na tabela de classificação das Eliminatórias, o Equador foi a campo precavido, com formação de três zagueiros em linha. Vini Jr não conseguia sair da ponta e Luiz Henrique atuava mais como pivô do que como finalizador. Em resumo, os chutes a gol eram escassos — duas finalizações no primeiro tempo — e sem perigo.

Ainda assim, o Brasil conseguiu marcar. Aos 29, Lucas Paquetá encontrou Rodrygo na entrada da área, e o camisa 10 da Seleção, com despretensiosa categoria, chutou no canto direito; mal colocado, Galíndez deu um passo para o lado e apenas viu a bola bater na trave e entrar. Foi o sétimo gol de Rodrygo pela Seleção Brasileira.

Em desvantagem, o Equador voltou menos fechado para o segundo tempo. O técnico Sebastián Beccacece mexeu em duas peças logo de cara no meio campo. Depois, trocou a dupla de ataque, que se mostrava inoperante contra a bem posicionada defesa do Brasil.

Mesmo com mais espaço, a Seleção Brasileira seguiu sem ameaçar o gol de Galíndez. A partir dos 25 minutos, passou a jogar de maneira reativa, esperando os equatorianos em seu campo e explorando os contra-ataques.

Dorival Júnior sacou Luiz Henrique e colocou Estêvão no ataque; trocou Bruno Guimarães por Gerson no meio campo; e, depois, promoveu ainda as entradas de Lucas Moura, Wendell e João Gomes.

O panorama pouco mudou, e a Seleção Brasileira chegou pouco ao gol do Equador. Para piorar, aos poucos, o time foi aceitando o toque de bola adversário no campo de ataque, o que rendeu algumas vaias. No fim, a vitória por 1 a 0 valeu mais pela tranquilidade nas Eliminatórias do que para aliviar a saudade que sentia o torcedor.

✅ FICHA TÉCNICA

BRASIL 1 X 0 EQUADOR

ELIMINATÓRIAS DA COPA - 7ª RODADA

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR);

🚩Arbitragem: Facundo Tello, auxiliado por Ezequiel Brailovsky e Gabriel Chade (trio argentino);

🖥️ VAR: Silvio Trucco (ARG);

🟨 Cartão Amarelo: Lucas Moura (BRA);

⚽ Gol: Rodrygo, aos 29 do primeiro tempo.

BRASIL (Técnico: Dorival Júnior)

Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana (Wendell); André (João Gomes), Bruno Guimarães (Gerson) e Lucas Paquetá (Lucas Moura); Rodrygo, Vini Jr e Luiz Henrique (Estêvão).

EQUADOR (Técnico: Sebastián Beccacece)

Galíndez; Félix Torres, Pacho e Hincapié; J. Méndez (Gruezo), Moisés Caicedo, Alan Franco, Sarmiento (Kendry Páez) e Estupiñán (Medina); Kevin Rodríguez (Mercado) e Enner Valencia (Yeboah).