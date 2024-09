Vini Jr tem sido criticado por atuações pelo Brasil (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 11:32 • Rio de Janeiro

Vini Jr, indicado à Bola de Ouro, foi amplamente criticado por suas atuações recentes com a Seleção Brasileira. O astro do Real Madrid fez partidas apagadas e com erros além do normal nos jogos das Eliminatórias, na vitória magra sobre o Equador e na derrota para o Paraguai.

➡️ Jornalistas apontam caminho para Vini Jr. brilhar na Seleção Brasileira

➡️ Vini Jr. manda recado à torcida brasileira após atuação contra o Paraguai: ‘Não é tão fácil’

Djalminha, ídolo do Deportivo La Coruña-ESP, foi questionado sobre a situação do atacante em entrevista à "Cadena SER". O ex-Palmeiras diminuiu o favoritismo de Vinícius e citou outros nomes como possíveis vencedores da premiação da France Football.

- É uma pergunta complicada. Com os nomes que estão competindo com ele, como Bellingham e Rodri, creio que ele tem chances de ganhar. Mas acho que não querem dar o prêmio a ele. Se derem, bem. Mas se não ganhar, não acho que vai ser uma injustiça muito grande - afirmou.

Vini tem sido cobrado pelos torcedores da Seleção por repetir as atuações que tem no Real. A nível de comparação, o camisa 7 tem apenas cinco gols e cinco assistências em 35 jogos com a Amarelinha, enquanto nos Merengues, tem quase uma participação em gol por jogo só contando a temporada 2024-25, recém-iniciada.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

- O Vinícius do Real não é o mesmo do Brasil. É complicado. Ele tem um time que todo mundo sabe o que precisa fazer em campo, e na Seleção ele pega um time desconfigurado e sem plano de jogo. Para ele é mais difícil jogar no Brasil. Mas isso não é desculpa para que seu rendimento seja diferente - analisou o ex-meio-campista.

Favorito à Bola de Ouro, Vini Jr tem média inferior a 0,3 participações em gols por jogo pela Seleção (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Após o fim da Data Fifa, Vini volta suas atenções para os compromissos do Real Madrid em setembro, antes da próxima paralisação. O ponta-esquerda terá a oportunidade de recuperar seu prestígio pela Seleção em outubro: os comandados de Dorival Júnior voltam a campo nos dias 10 e 15, diante de Chile (fora) e Peru (casa), pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.