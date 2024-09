Rodri comenta disputa com Vini Jr. pela Bola de Ouro: ‘Jogador que admiro’

Rodri e Vini Jr (Foto: Thomas COEX / AFP e Paul ELLIS / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 20:27 • Rio de Janeiro (RJ)

Um dos favoritos a conquista da Bola de Ouro nesta temporada, Rodri comentou a disputa pelo prêmio com Vini Jr. O espanhol e o brasileiro são os dois jogadores mais cotados para a eleição de melhor jogador do mundo em 2024. Em entrevista à ESPN, o volante do Manchester City elogiou o atacante do Real Madrid e se disse honrado em ser nomeado.

— As pessoas falam que vou brigar com o Vinicius, que é um jogador que admiro. Acho que ele é um grande jogador. Como já disse antes, só de estar na conversa já me deixa muito orgulhoso do trabalho que fiz. Vai depender um pouco do que as pessoas valorizam, do que acreditam. É claro que honestamente existem muitos jogadores que merecem isso e veremos o que decidem — disse Rodri.

Além da concorrência de Vini Jr, o volante campeão da Eurocopa com a Espanha falou sobre a herança de lendas de sua seleção. Rodri concordou com os comentários que o colocam abaixo de Xavi e Iniesta na história do futebol, mas admitiu que é um sonho conquistar a Bola de Ouro e comparou as gerações de jogadores.

— Sim, é claro que para mim seria um sonho. Há muita gente que diz ‘como é que o Rodri vai ganhar se, por exemplo, Iniesta ou Xavi não ganharam'. Eu concordo parcialmente. Foram jogadores que marcaram uma época, alguns dos melhores da história, mas é verdade que no final viveram numa geração em que Messi e Cristiano estiveram. Acho que seria uma fonte de orgulho para mim e para todo o meu país. Ter um representante espanhol capaz de ganhar a Bola de Ouro enriquece a todos, os espanhóis e a mim - afirmou o jogador do Manchester City.

A cerimônia da Bola de Ouro 2024 será realizada no dia 28 de outubro, no Théâtre du Châtelet, em Paris. Além de Rodri e Vini Jr, outros 30 jogadores concorrem ao prêmio da revista France Football nesta temporada. Você pode conferir todos os indicados a melhor jogador do mundo clicando aqui.