A última coletiva de Carlo Ancelotti no comando do Real Madrid foi marcada por questionamentos sobre seu futuro. O italiano, com acordo costurado para assumir a Seleção Brasileira já na segunda-feira (26), se despedirá do clube neste sábado (24) no duelo com a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

➡️ Real Madrid se pronuncia após acerto de Carlo Ancelotti com a Seleção Brasileira

O treinador foi perguntado sobre a troca de esfera, por deixar um time para assumir uma seleção nacional, mas afirmou estar animado para o desafio. O Brasil, em quarto nas Eliminatórias, está pressionado após a Data Fifa ruim de março, e quer dar a volta por cima já nas próximas rodadas da competição.

continua após a publicidade

- É uma sensação muito boa, claro que estamos animados com a oportunidade. Não vamos precisar "trair" o Real Madrid com outro clube, e poderemos ir para uma seleção. É um grande desafio. Adoro esta oportunidade, ter a chance de me preparar para uma Copa do Mundo com o Brasil. São dias lindos e com emoções - afirmou o europeu.

Ancelotti, porém, foi sincero ao falar sobre o futuro, e cravou uma espécie de casamento com os Merengues, ao jurar fidelidade eterna e rechaçar trabalhos em outros clubes após o trabalho com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

Meu relacionamento com o Real Madrid será para sempre. Não tenho a mínima vontade de treinar nenhum outro clube.

➡️ Ancelotti, acertado com a Seleção, manda recado ao Real Madrid antes de despedida

O confronto com a Sociedad está marcado para este sábado (24), às 11h15 (de Brasília), no Santiago Bernabéu. A despedida de um dos grandes templos do futebol será marcada por homenagens e festas não só ao comandante, mas também a Luka Modric, que encerrará um ciclo iniciado ainda em 2012.

- Me emociono facilmente, é genético. Não me importarei de chorar, pois vai ser um dia muito bonito. Estarei compartilhando isso com o Luka, que tem sido um apoio espetacular. Será uma experiência maravilhosa. Sairei feliz e contente porque sabia que, cedo ou tarde, isso aconteceria. Passei um grande tempo aqui, com muito amor e apoio. Nunca discuti com o presidente, não teria no último dia, e está agora tudo bem, começa uma nova era. Vencemos muito, e considero um sucesso ter suportado mais de 700 coletivas com vocês jornalistas - brincou Carlo.

🔢 Números de Carlo Ancelotti, novo técnico da Seleção, na segunda passagem pelo Real Madrid

⚽ 233 jogos

✅ 163 vitórias

🟰 34 empates

❌ 36 derrotas

🥅 522 gols a favor

🔙 246 gols contra

🏆 Títulos: La Liga de 2021/22 e 2023/24; Copa do Rei de 2022/23; Champions de 2021/22 e 2023/24; Supercopa da Uefa de 2022 e 2024; Supercopa da Espanha de 2022 e 2024; Mundial de Clubes de 2022; Copa Intercontinental de 2024

📲 Acompanhe tudo de Futebol Internacional no Lance!. Notícias, informações e resultados em um só lugar.