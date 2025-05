Yamal deve superar medalhões e ter 3º maior salário no Barcelona

Lamine Yamal segue atraindo os holofotes do futebol mundial. Com apenas 17 anos, o jovem atacante do Barcelona participou diretamente de 43 gols em 54 jogos nesta temporada, reforçando sua importância para o time catalão. O contrato atual vai até junho de 2026, mas tudo indica que um novo vínculo está a caminho, com um aumento significativo de salário.

💰 Salário de craque a caminho

Atualmente, Yamal recebe 1,67 milhão de euros por ano (cerca de R$ 10,8 milhões). Um valor expressivo para um adolescente, mas muito distante das cifras pagas aos principais nomes do elenco blaugrana.

De acordo com a imprensa espanhola, a diretoria do Barça, liderada pelo presidente Joan Laporta, já apalavrou a renovação contratual que será oficializada assim que o jogador completar 18 anos, em julho de 2025.

Com o novo acordo, Yamal passaria a ganhar 16 milhões de euros anuais (cerca de R$ 102 milhões), entrando no top 3 de maiores salários do elenco, atrás apenas de:

🥇 Robert Lewandowski : €33,3 milhões/ano (R$ 212,1 milhões)

: €33,3 milhões/ano (R$ 212,1 milhões) 🥈 Frenkie de Jong : €19 milhões/ano (R$ 121 milhões)

: €19 milhões/ano (R$ 121 milhões) 🥉 Lamine Yamal: €16 milhões/ano (R$ 102 milhões) – estimativa

Esse novo salário superaria medalhões como Ansu Fati (€13,9 milhões), Jules Koundé (€13,5 milhões) e Raphinha (€12,5 milhões), segundo dados do site Capology.

⚽ Joia blindada e valorizada

A valorização também é acompanhada por uma das maiores cláusulas de rescisão do futebol mundial: €1 bilhão (cerca de R$ 6,45 bilhões). Essa blindagem foi definida em outubro de 2023, na última renovação contratual do atacante.

Laporta revelou recentemente, à emissora catalã TV3, que recusou uma oferta bilionária pelo atleta e reforçou a confiança no novo contrato: “A extensão está apalavrada.”

O Barça, no entanto, precisa aguardar o limite legal: pela regra da FIFA, contratos longos só podem ser assinados após os 18 anos.

