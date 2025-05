Estêvão, do Palmeiras, fala sobre Seleção e expectativa para o Mundial: ‘Muito bem preparados’

O atacante Estêvão brilhou na vitória e classificação do Palmeiras para as oitavas de final da Copa do Brasil. O jogador, autor de dois dos três gols da vitória do time sobre o Ceará, por 3 a 0, na noite desta quinta-feira (22), no Allianz Parque, já vive um clima de despedida e garante que está focado nos jogos que ainda restam pelo Verdão.

- Estou desfrutando, sei que vou sentir muita falta da atmosfera do Allianz, uma energia muito gostosa e é sensacional tudo que essa torcida faz e representa para a gente, estou tentando desfrutar ao máximo - afirmou o jogador, após a classificação.

Em relação ao Mundial de Clubes da Fifa, que acontece no próximo mês, o jovem afirma que os jogos desta mês servem como preparação para o que vem pela frente, e garante: o time de Abel Ferreira está preparado.

- A gente se prepara todos os dias. Como o Abel falou, os jogos de hoje, o que ainda vem domingo... são todos uma preparação para o Mundial, então acho que o nosso time vem crescendo, desenvolvendo e muito bem preparado - disse o atacante.

Em relação a uma possível convocação para a Seleção Brasileira, Estêvão sabe que depende mais de si e do momento em que está vivendo atualmente no Palmeiras. Para ele, tudo vai acontecer de forma natural.

- Depende mais de mim. Acho que o trabalho que eu faço que é que vai ser reconhecido, se eu tiver com um bom desempenho com a camisa do Palmeiras, as coisas vão fluir naturalmente - completou.