O duelo entre Barcelona e Real Madrid foi marcado por várias críticas a Carlo Ancelotti. Na derrota dos Merengues para o rival por 4 a 3 em Montjuïc, o italiano escolheu sacar Rodrygo do time titular, e nem sequer colocou o brasileiro no decorrer da partida, mesmo em desvantagem durante toda a segunda etapa.

Nas redes sociais, torcedores reclamaram da decisão do europeu, que optou por Arda Güler entre os 11 titulares, e no setor ofensivo, chegou a colocar o jovem Víctor Muñoz no lugar de Vini Jr, já na reta final do confronto. Em entrevista coletiva após o apito final, Carlo explicou a decisão.

- Não tenho problemas, não há nada de errado da minha parte com o Rodrygo. Estou muito feliz de ter ele no meu time. Ele apenas não se recuperou bem de um processo febril. Inicialmente se recuperou, mas não estava se sentindo bem e não alcançou sua melhor forma para o jogo - afirmou o comandante.

Rodrygo vive uma fase negativa pelo Real e também tem sido cobrado pelo desempenho recente. O "Rayo" balançou as redes apenas uma vez nos últimos 20 jogos, o que levou à interpretação de que a troca por Güler havia sido puramente por decisão técnica de Ancelotti.

Rodrygo ficou apenas no banco de reservas no clássico entre Barcelona e Real Madrid (Foto: Damien Meyer/AFP)

"Carletto" também aproveitou para falar sobre a substituição de Vini Jr nos minutos finais, e confirmou que o camisa 7 não tinha mais condições de jogo.

- Não foi o Vinícius que fez a substituição. Eu que fiz, porque ele tinha um problema no tornozelo. Tentou continuar jogando, mas a contusão continuou o incomodando, e eu escolhi fazer a troca.

❌ Revés diante do Barcelona complica o Real no Espanhol

A derrota por 4 a 3 no Olímpico dificultou de vez a missão do Madrid pelo título de La Liga. A equipe precisa vencer os três jogos restantes, diante de Mallorca, Sevilla e Real Sociedad, e torcer para que o Barcelona conquiste apenas um ponto dos nove que estarão em jogo até o fim do calendário espanhol.

