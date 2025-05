Rodrygo de fora: Torcedores criticam escolha de Ancelotti no Real Madrid

Esquecido no banco! O Barcelona venceu o clássico contra o Real Madrid por 4 a 3, na La Liga, mas o que chamou a atenção dos torcedores do Real foi a falta de Rodrygo em campo. Nas redes sociais, os internautas criticaram a atitude de Ancelotti e especularam que havia algo de errado na relação dos dois.

Mesmo com o brasileiro disponível, o treinador do Real optou por deixar o jogador no banco durante toda a partida.

Mbappé faz três gols, mas Real Madrid perde para Barcelona. (Photo by Josep LAGO / AFP)

O último capítulo de "El Clásico" em 2024/25 não poderia ser diferente. Barcelona e Real Madrid fizeram um grande confronto em Montjuïc, e o lado catalão da Espanha levou a melhor em virada para 4 a 3, pela 35ª rodada de La Liga. Agora, a equipe de Hansi Flick está mais perto do título, já que abriu sete pontos de vantagem em relação ao rival, com três partidas para o fim.

Mbappé balançou as redes três vezes e quebrou um recorde histórico de jogador com mais gols na temporada de estreia pelo clube. Porém, nem mesmo o hat-trick do craque foi suficiente para evitar a remontada blaugrana, que teve dois gols do brasileiro Raphinha, candidato à Bola de Ouro.

O Barça pode ser campeão já na próxima rodada. Para isso, basta vencer o Espanyol no clássico da Catalunha, em jogo que acontece na quinta-feira (15), às 16h30 (de Brasília). Um dia antes, o Real recebe o Mallorca no Santiago Bernabéu, e precisa no mínimo pontuar para manter as chances de título, já que uma derrota automaticamente faz do rival campeão nacional.