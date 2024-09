Municipal de El Alto também é casa do clube Always Ready (Foto: Reprodução/Instragram @club_always_ready_oficial)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 10:44 • El Alto (BOL)

Na última quinta-feira (5), a Bolívia venceu a Venezuela por 4 a 0, em jogo válido pela sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas. O jogo foi realizado no Municipal de El Alto, o segundo estádio mais alto do mundo.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Hernando Siles

A Bolívia mudou sua casa para as Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Anteriormente, a seleção disputava partidas no Hernando Siles, estádio com 3.6 mil metros acima do nível do mar. Localizado em La Paz em meio à Cordilheira dos Andes, o estádio é a casa dos principais clubes da capital, Bolívar e The Strongest.

O estádio ficou impedido de receber jogos internacionais em 2007 por determinação da Fifa, que proibiu a realização de jogos com altitude superior a 3 mil metros. Menos de um ano depois, a entidade voltou atrás e suspendeu a proibição.

➡️ Uruguai e Paraguai empatam, no último jogo de Suárez pela Celeste

Municipal de El Alto

A partir da sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas, a Bolívia passa a mandar seus jogos no Municipal de El Alto, localizado na cidade de mesmo nome. Assim, ocorre uma mudança 550 metros nos jogos realizados no país.

Em El Alto, Bolívia (8º) venceu a Venezuela (5º) com gols de Vaca, Algarañaz, Terceros e Monteiro pelas Eliminatórias (Foto: AIZAR RALDES/AFP)

A Bolívia contou com a aprovação da Conmebol para aumentar esse aspecto a seu favor com a mudança. Além disso, o número de vagas sul-americanas para a Copa do Mundo aumentou de cinco para sete. La Verde não participa de uma Copa do Mundo há 30 anos.

Estádios com mais altitude na América do Sul:

Daniel Alcides Carrión – Cerro de Pasco – 4.738 m

Municipal de El Alto – El Alto – 4.090 m

Víctor Agustín Ugarte – Potosí – 3.967 m

Guillermo Briceño Rosamedina – Juliaca – 3.825 m

Jesús Bermúdez – Oruro – 3.735 m

Hernando Siles – La Paz – 3.637 m

➡️ Gol perdido por Vitor Roque em amistoso da Seleção sub-20 choca internautas: ‘Patético’

Adversários na altitude

A altitude que foi disputada a partida contra o Venezuela no “estádio mais alto do mundo” também abre uma reclamação que pode chegar à Fifa. Alí Cañas, ex-jogador e técnico venezuelano, foi um dos que levantou a voz para reclamar deste aspecto.

- Devido a um problema médico não se pode jogar a esta altura, a qualquer momento algo de mau pode acontecer a um jogador e lamentaremos. É um campo imbatível. - disse Cañas.

A No cenário do futebol de clubes, a altitude do futebol boliviano costuma ser um local inóspito para times brasileiros. Na Libertadores deste ano, o técnico Tite sofreu com problemas decorrentes da altitude de La Paz e foi internado.