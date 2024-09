Uruguai e Paraguai empatam, no último jogo de Suárez pela Celeste

(Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 06/09/2024 - 22:49 • Montevidéu • Atualizada em 07/09/2024 - 00:27

Uruguai e Paraguai ficaram no empate de 0 a 0 no jogo em que o atacante Luis Suárez se despediu da Celeste. O duelo, válido pelas sétima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026, aconteceu no Estádio Centenário, em Montevidéu, no Uruguai, nesta sexta-feira (6).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Luisito entrou em campo emocionado e de mãos dadas com os filhos, que vestiam camisetas com os dizeres "obrigado, papai" em espanhol. Na arquibancada, nomes de peso da história do futebol uruguaio, como o ex-técnico da seleção Óscar Tabárez e os antigos astros Diego Lugano, Diego Godín e Diego Forlán, marcaram presença para ver o último baile do camisa 9.

+ Messi e Neymar prestam homenagem a Suárez após anúncio de aposentadoria da seleção

Apesar da expectativa criada para a partida, as duas seleções não conseguiram entregar o que o público esperava.

No primeiro tempo, as seleções chegaram a criar boas chances, mas não conseguiram marcar. Aos 12 minutos, o paraguaio Enciso chutou de fora da área, mas a bola acertou a trave uruguaia. Seis minutos depois, Suárez, a estrela da noite, quase conseguiu fazer o dele, em um belo voleio, mas também parou na trave. O jogo seguiu truncado, com a seleção uruguaia aparentando ansiedade. O último lance de perigo do primeiro tempo aconteceu aos 31 minutos, quando Enciso tocou para Almirón, que finalizou, mas Rochet fez grande defesa.

Suárez é abraçado pelos filhos, antes do início de Uruguai x Paraguai (Foto: EITAN ABRAMOVICH / AFP)

O esperado gol de Suárez também não veio no segundo tempo. Nem o do camisa 9, nem de qualquer outro jogador em campo.

Com o Paraguai mais organizado do que os donos da casa, Diego Gómez carimbou a trave, aos 14 minutos. Aos 27, foi a vez de Brian Rodríguez levar perigo ao gol uruguaio. Ele fez bela jogada pela direita e finalizou, mas Gatito Fernández defendeu.

Enciso também levou perigo ao gol uruguaio em finalização que teve origem no erro na saída de bola da Celeste.

O torcedor presente no estádio não viu a faceta goleadora de Suárez, mas viu aquele que não foge da briga. Aos 39 minutos, ele recebeu um cartão amarelo por gerar uma pequena confusão, após cobrança de escanteio. O Uruguai chegou a ter mais duas boas oportunidades quase no fim do jogo, mas desperdiçou.

Com o resultado, o Uruguai soma 14 pontos, provisoriamente em segundo lugar. Já o Paraguai permanece em sétimo, com seis pontos.

Após o apito final, Suárez foi ovacionado pela torcida, que levou cartazes em homenagem ao ídolo que se aposenta da Celeste.

+ Despedida de Suárez! Relembre os melhores momentos do craque pelo Uruguai

Luisito vestiu a camisa da seleção uruguaia desde 2007. Marcou 69 gols em 142 jogos. Ele é o maior artilheiro da história da Celeste, seguido por Edinson Cavani (58 gols) e Diego Forlán (36 gols).

✅ FICHA TÉCNICA

Uruguai 0 x 0 Paraguai

7ª rodada - Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026

📍 Local: Centenário, em Montevidéu (URU)

🕴️ Árbitro: Darío Herrera (ARG)

🔍 VAR: Mauro Vigliano (ARG)

URUGUAI (Técnico: Marcelo Bielsa)

Sergio Rochet; Nahitan Nández, Nicolás Marichal (Santiago Bueno), Sebastián Cáceres, Lucas Olaza (Saracchi); Manuel Ugarte (Emiliano Martínez), Federico Valverde, Brian Rodríguez (Facundo Torres); Facundo Pellistri (Cristian Oliveira), Luis Suárez, Maximiliano Araújo.

PARAGUAI (Técnico: Gustavo Alfaro)

Gatito Fernández; Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Junior Alonso, Omar Alderete; Adrián Cubas (Mathias Villasanti), Damian Bobadilla (Wílder Viera), Diego Gómez (Ramón Sosa), Miguel Almirón (Gamarra), Julio Enciso, Isidro Pitta (Alex Arce).