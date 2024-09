Gol perdido por Vitor Roque em amistoso da Seleção sub-20 choca internautas: ‘Patético’

Vitor Roque em ação com a camisa da Seleção Brasileira sub-20 (Foto: Reprodução/Instagram)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 19:35 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/09/2024 - 20:37

Vitor Roque, atacante do Real Betis e da Seleção Brasileira sub-20, foi um dos personagens no primeiro tempo do amistoso contra o México, em São Januário. O placar parcial de 1 a 0, com gol de Rayan, poderia ter sido maior caso o atacante ex-Athletico não tivesse perdido um gol claro.

Após sair sozinho na frente do goleiro, o brasileiro driblou o defensor, mas demorou demais a finalizar. Com a chegada dos defensores adversários, o atacante se enrolou e acabou desarmado. Em choque com a chance desperdiçada, os internautas não pouparam críticas. Confira!

Internautas detonam Vitor Roque

