Brasil reencontra Paraguai após goleada e única boa apresentação na Copa América

Brasil goleou Paraguai no último encontro entre as seleções na Copa América (Foto: Kevork Djansezian/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 09/09/2024 - 07:00 • Curitiba (PR)

Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

A Seleção Brasileira reencontra o Paraguai na terça-feira (10), às 21h30 de Brasília, em Assunção, pela oitava rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O adversário foi o único da Era Dorival Júnior em que o Brasil goleou e teve boa apresentação recente.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Em junho, em Las Vegas (EUA), o time canarinho aplicou goleada de 4 a 1 na equipe paraguaia, em jogo pela segunda rodada da fase de grupos da Copa América. Vini Jr marcou dois gols, enquanto Paquetá e Savinho completaram o placar – Alderete descontou.

Essa foi a única vitória da desastrosa campanha do Brasil na edição deste ano do torneio sul-americano. Além da vitória sobre o Paraguai, a Seleção obteve três empates (Costa Rica, Colômbia e Uruguai). A Seleção acabou eliminada pelo Uruguai nos pênaltis, nas quartas de final, também em Las Vegas, no início de julho passado.

- É um adversário complicado. Com certeza, não vai ser o mesmo jogo da Copa América. Queremos jogar bem, colocar em prática aquilo que treinamos e que possamos fazer isso agora – afirmou o zagueiro Gabriel Magalhães, em entrevista coletiva, ao analisar o confronto com o Paraguai, agora treinado pelo argentino Gustavo Alfaro.

Na última sexta-feira (6), o Brasil bateu o Equador por 1 a 0, no Couto Pereira, gol de Rodrygo no primeiro tempo. Dorival Júnior e atletas reconheceram, após a partida, que a Seleção precisa melhorar, ainda que tivessem valorizado a vitória magra por conta do mau momento.

Dorival Júnior está invicto à frente da Seleção, com três vitórias e cinco empates em oito jogos. Ele assumiu o time nos amistosos contra Inglaterra e Espanha, além de disputar a Copa América e ter estreado agora nas Eliminatórias.

O Brasil se reapresentou no sábado (7), treinou no domingo (8) e tem mais uma atividade no CT do Caju antes de viajar para o Paraguai. A novidade no grupo é o zagueiro Fabrício Bruno, convocado para a vaga de Éder Militão, machucado.

Com a vitória na rodada passada, a Seleção quebrou um jejum de quatro jogos (um empate e três derrotas seguidas) e pulou para a quarta posição nas Eliminatórias, com 10 pontos em sete jogos. Próximo adversário, o Paraguai ocupa a sétima posição, com seis pontos, e vem de empate sem gols com o Uruguai fora de casa.