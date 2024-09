Seleção Brasileira treina sem quatro titulares visando o jogo contra o Paraguai

Dorival Júnior não teve elenco completo na Seleção Brasileira após vitória sobre Equador (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 08/09/2024 - 18:17 • Curitiba (PR)

Guilherme Moreira, especial para o Lance! em Curitiba

A Seleção Brasileira treinou neste domingo (8) sem a presença de quatro titulares no CT do Caju, em Curitiba. O Brasil enfrenta o Paraguai na terça-feira (10), às 21h30, em Assunção.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

O lateral-esquerdo Arana, o volante André, o meia Lucas Paquetá e o atacante Vini Júnior ficaram de fora da atividade. A justificativa foi o desgaste físico do quarteto, que deve participar normalmente do treinamento de segunda-feira (9).

Nesta data Fifa, o técnico Dorival Júnior teve quatro baixas por lesão: Yan Couto, Savinho, Pedro e Éder Militão – os dois últimos nos treinos feitos na capital paranaense. William, Estêvão, João Pedro e Fabrício Bruno foram os substitutos.

Fabrício Bruno, inclusive, foi a novidade na atividade. O defensor foi convocado no sábado (7) à noite e chegou nesta manhã. O zagueiro do Flamengo também participou do treino comandado no período vespertino visando o duelo das Eliminatórias.

Brasil treina para enfrentar Paraguai nas Eliminatórias da Copa do Mundo (Foto: Guilherme Moreira/Lance!)

Dorival terá apenas uma atividade para testar a formação do próximo jogo. A tendência é de que a escalação seja igual em relação a vitória por 1 a 0 contra o Equador, no Couto Pereira.

Na estreia do treinador nas Eliminatórias, a Seleção Brasileira quebrou um jejum de quatro jogos (um empate e três derrotas seguidas) e pulou para a quarta posição na competição, com 10 pontos em sete jogos. Próximo adversário, o Paraguai ocupa a sétima posição, com seis pontos, e vem de empate sem gols com o Uruguai fora de casa.