Técnico do Flamengo, Tite é internado no Rio de Janeiro após classificação na Libertadores

Técnico do Flamengo, Tite está internado no Rio de Janeiro após passar mal na altitude de La Paz (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/08/2024 - 09:22 • Rio de Janeiro (RJ)

Treinador do Flamengo, Tite está internado no hospital Copa Star, na zona sul do Rio de Janeiro, após a classificação do Rubro-Negro na Libertadores. Segundo o clube, o comandante passou mal após o confronto com o Bolívar.

O Departamento Médico do Rubro-Negro detectou elevações na frequência cardíaca e arritmia por conta da altitude de La Paz. Durante a viagem, Tite foi assistido pela equipe e levado diretamente ao hospital após o desembarque no Brasil.

Apesar dos exames confirmarem a Fibrilação Atrial, o comandante não precisará passar por uma intervenção cirúrgica. O treinador "está lúcido, estável mas permanecerá internado para a reversão do quadro através de medicamentos".

Com isso, Tite não deve dirigir o Flamengo à beira do gramado contra o RB Bragantino, neste domingo (25), pelo Campeonato Brasileiro. Matheus Bachi e Cléber Xavier Filho devem comandar o Rubro-Negro no Maracanã.