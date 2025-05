Arsenal quer contratar três brasileiros para a próxima temporada, diz jornal

O Arsenal está de olho na contratação de alguns jogadores para a próxima janela de transferências. Segundo informações do 'The Sun', três destes nomes são brasileiros: Rodrygo, do Real Madrid, João Pedro, do Brighton e Andrey Santos, do Strasbourg. Recentemente, Rodrygo mostrou insatisfação no Real Madrid e pode estar de saída. O elenco do Arsenal já conta com três brasileiros, são eles Gabriel Martineli, Gabriel Jesus e Gabriel Magalhães.

Sobre Rodrygo, de 24 anos, o atacante vive fase difícil com a camisa do Real Madrid. Após a chegada de novas estrelas ofensivas no plantel merengue, como Mbappé, o camisa 11 perdeu espaço e alcançou o limite atuando na ponta-direita. Segundo o jornalista Gustavo Hofman, da "ESPN Brasil", o brasileiro cansou da improvisação e quer jogar em sua posição preferida, pelo lado esquerdo de ataque. O Arsenal monitora de perto a situação e pode oferecer um projeto para o atacante.

João Pedro, atacante de 23 anos revelado no Fluminense e hoje no Brighton, também é um nome que agrada internamente a comissão técnica dos Gunners. Nesta edição de Premier League, o brasileiro tem 27 jogos, com 10 gols e seis assistências.

Arsenal monitora a situação do brasileiro Andrey

Andrey Santos é o volante com mais gols marcados na Ligue 1 e desperta interesse do Arsenal (Foto: Reprodução/Instagram)

Além de monitorar dois atacantes, o Arsenal também está de olho no volante Andrey Santos, de 20 anos, atualmente emprestado pelo Chelsea ao Strasbourg. Revelado pelo Vasco e contratado pelos Blues em 2023, o jovem meio-campista vem despertando o interesse dos Gunners, que, segundo o portal 'Le 10 Sport', estariam trabalhando duro nos bastidores para tentar concretizar a contratação ainda neste verão europeu. No entanto, o PSG desponta como um forte concorrente na disputa pelo jogador. Até o momento, nenhum dos atletas mencionados recebeu propostas oficiais do clube londrino

